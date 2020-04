Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono separati momentaneamente. La coppia non sta vivendo alcuna crisi, il conduttore campano è tornato a Napoli solo ed esclusivamente per motivi di lavoro. L’annuncio di terminare la quarantena nella sua città natale è arrivato direttamente dal profilo Instagram di De Martino.

I fan dei DeMartinez possono stare tranquilli. La relazione tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez prosegue a gonfie vele. Addirittura la modella argentina in una recente diretta social con il settimanale Chi ha confessato, che i due coniugi hanno avviato i 'lavori in corso' per un altro bebè.

La stessa Belen ha dichiarato che non le dispiacerebbe affatto allargare la famiglia e regalare un fratellino o una sorellina al piccolo Santiago.

Stefano lontano da Belen

Attraverso una stories su Instagram, Stefano De Martino ha annunciato di essersi trasferito da Milano a Napoli. Il giovane a scanso di equivoci ha fatto chiarezza, che tra lui e la modella argentina non c'è in atto nessuna crisi. Il motivo per cui il conduttore ha lasciato il tetto coniugale riguardano il suo lavoro nel mondo dello spettacolo; anche perché al momento non sarebbe consentito lasciare il proprio domicilio per altri motivi.

In un momento così delicato per il mondo Stefano ha confessato di essere felice di tornare in onda con un programma divertente, in modo da rallegrare la gente: "Ritorna Made in Sud il mese prossimo ed è per questo che da oggi mi sono trasferito da solo a Napoli per continuare qui la mia quarantena". Il conduttore ha annunciato che tra qualche settimana riprenderanno le registrazioni del programma di Rai 2.

De Martino lancia un messaggio a tutti coloro che soffrono la solitudine

Stefano De Martino dopo aver annunciato di essersi trasferito a Napoli per lavoro ha lanciato un messaggio a tutti coloro che stanno affrontando la quarantena da soli.

Il marito di Belen Rodriguez fino ad oggi si è sentito un privilegiato ad essere stato insieme alla moglie ed al figlio, tanto che in varie interviste lo aveva sottolineato.

Oggi che il giovane si trova lontano dai suoi affetti ha affermato nella Stories pubblicata su Instagram: "Abbraccio forte tutte le persone che stanno affrontando questa quarantena da soli". Stefano ancora una volta ha confessato di essere stato fortunato per non essere stato diviso dalla sua famiglia.

Per questo motivo ha voluto dedicare il suo pensiero a chi sta soffrendo la solitudine: "Oggi più di ieri mi rendo conto di quanto sia dura affrontarla da soli". Infine, Stefano De Martino ha invitato tutti a tenere duro e farsi forza, precisando che presto questo momento finirà.