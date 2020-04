Nella giornata di lunedì 27 aprile 2020 un'ex protagonista indiscussa della quarta edizione del GF Vip, si è lasciata andare ad una rivelazione inaspettata. Si tratta indubbiamente di Antonella Elia, che ha approfittato di una diretta su Instagram con l’ex coinquilina Asia Valente per svelare un retroscena su Antonio Zequila. Quest’ultimo a detta della showgirl torinese avrebbe sofferto, dopo l’eliminazione della giovane web marketing influencer dal Reality Show.

Antonella Elia rivela che Zequila ha sofferto dopo l’eliminazione di Asia Valente

Antonella Elia, l'ex concorrente più chiacchierata del GF Vip 4, di recente ha catturato l’attenzione dei fan del reality. La showgirl torinese tramite una diretta su Instagram con l’ex compagna di gioco Asia Valente, oltre a parlare di nuovo del percorso fatto nella casa di Cinecittà ha lanciato una frecciatina ad Antonio Zequila. L’ex valletta di Mike Bongiorno per iniziare ha fatto sapere di considerare difficile a livello psicologico, l’esperienza vissuta nel programma condotto da Signorini.

La Elia che è stata spesso criticata anche sui social per aver avuto numerosi litigi nello show, ha dichiarato che nella realtà avrebbe mandato a quel paese le persone antipatiche con cui ha dovuto convivere.

A questo punto la fidanzata di Pietro Delle Piane è tornata a criticare Paolo Ciavarro, sostenendo che si tratta di una persona senza carattere per non aver avuto mai nessun rapporto con lui.

Successivamente la Elia ha criticato Zequila, facendo sapere che avrebbe cambiato il suo comportamento al Grande Fratello Vip dopo l’uscita di Asia Valente. Le seguenti sono state le parole che l’ex volto di Non è la Rai ha rivolto alla sua ex coinquilina: "Quando te ne sei andata via lui è entrato in 'depressione', è proprio impazzito”. Per finire Antonella ha continuato ad attaccare il 56enne, quando i fan le hanno chiesto se qualora non fosse stata fidanzata le sarebbe potuto piacere.

La sesta finalista del GF Vip oltre a dichiarare che l’attore non è affatto il suo uomo ideale, ha sottolineato che quando si sono dati un bacio a stampo si è arrabbiato nonostante si trattasse di un gioco.

L’attore partenopeo replica alla sesta finalista del GF Vip

Non poteva farsi di certo attendere la replica di Antonio Zequila, a ciò che Antonella Elia ha dichiarato su di lui. L’attore campano attraverso una fotografia condivisa su Instagram in cui è ritratto al fianco della compagna Marina Fadda, ha sottolineato quali sono le differenze tra la showgirl torinese e la sua fidanzata. Il 56enne oltre a precisare che nemmeno la sesta finalista del Grande Fratello Vip è il suo tipo poiché hanno dei gusti diversi, ha aggiunto che a lui piacciono le donne more.

L’ex gieffino ha continuato a rispondere alle provocazioni dell’ex valletta di Mike Bongiorno, e facendo un paragone tra lei e la sua amata ha affermato: “Pur essendo coetanee, la differenza c’è ma non si vede”. Non appena il pensiero espresso da Zequila ha fatto il giro del web, però il diretto interessato ha dato l'impressione di essersi pentito per aver eliminato il post in questione.