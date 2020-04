Sono circa 10 anni che Gemma Galgani partecipa a Uomini e donne con lo scopo di trovare l'amore ma, salvo qualche storia più o meno importante, non ci è ancora riuscita. Intervistata a ridosso del debutto della nuova formula del dating-show che è in Tv dal 20 aprile scorso, la dama del Trono Over ha spiegato perché, secondo lei, si può amare a qualsiasi età, spingendosi a raccontare anche particolari "piccanti" della sua vita personale.

Gemma provoca in Tv e scatena i fan di Uomini e Donne

Mentre su Canale 5 vanno in onda i balletti sensuali che sta facendo per i suoi corteggiatori misteriosi, Gemma Galgani finisce al centro del Gossip per alcune inaspettate dichiarazioni che ha fatto ad una rivista.

Il settimanale "Tv Sorrisi e Canzoni", infatti, ha intervistato la torinese poco dopo il debutto della nuova versione di Uomini e Donne, quella nella quale lei e Giovanna Abate stanno conoscendo alcuni spasimanti soltanto tramite il mondo virtuale.

Al giornalista che le ha chiesto se alla sua età crede ancora nell'amore e nella passione, la dama del Trono Over ha fatto sapere: "Il mio faro è Jane Fonda. Ha 82 anni e sostiene che la nostra generazione possa avere una vita intima ancora più piacevole di quando ne avevamo 20".

"Vi assicuro che è così", ha confermato la 70enne che davanti alle telecamere non ha mai tenuto nascoste le sue avventure sentimentali, sia quelle fisiche che quelle che poi sono sfociate in un rapporto serio ed importante. Gemma, inoltre, ha consigliato a tutte le sue coetanee di prendersi cura del proprio corpo, di volersi bene e di non smettere mai di sperare nell'incontro con la persona giusta.

La replica agli attacchi di Tina a Uomini e Donne

Dopo aver continuato a professare la sua inguaribile vena romantica, Gemma ci ha tenuto a commentare le tante cose che sono successe nel corso delle prime puntate della nuova formula di Uomini e Donne. Alla rivista che l'ha intervistata, infatti, la Galgani non ha omesso il pensiero poco carino che ha su un membro del cast fisso del dating-show: la rivale Tina Cipollari.

"È ancora più spietata ed ha una lingua biforcuta", ha tuonato la dama del Trono Over non molto tempo fa.

Su Gianni Sperti e Giovanna Abate, che con lei condividono a distanza i momenti delle chat con "Occhi Blu" o "Cuore di poeta" (i nickname di alcuni corteggiatori misteriosi), la torinese ha speso belle parole, definendoli persone affidabili dalle quali farsi consigliare e proteggere.

Gemma veste i panni di Sophia Loren a Uomini e Donne

L'entusiasmo di Gemma, nonostante le tante delusioni amorose che ha avuto in passato, non si spegne: nelle puntate che di U&D che stanno andando in onda in questi giorni, il pubblico sta assistendo a delle vere e proprie performance della dama, sia musicali che interpretative.

Quasi sempre su richiesta dei suoi misteriosi corteggiatori (dei quali non conosce né il volto né il vero nome), la Galgani ha accettato di vestire i panni di una femme fatale (con abitino nero corto e stivali alti) oppure quelli di Sophia Loren nel celebre film "Mambo italiano". Con indosso un abito rosso, oggi la torinese si è esibita nella casetta che ospita le registrazioni, arrivando addirittura ad improvvisare un ammiccante balletto in giardino, di fronte ad un albero.

Sempre nella puntata che è stata trasmessa il 28 aprile, la 70enne ha aperto un regalo che le ha fatto recapitare un suo spasimante: in una scatola c'era un completino intimo nero (con tanto di reggicalze e sottoveste), che la diretta interessata non ha apprezzato più di tanto perché le è sembrato prematuro per il livello basso di conoscenza che c'è con il mittente.