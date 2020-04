Tiziano Ferro ieri sera è stato ospite [VIDEO] di Fabio Fazio. Il cantante di 'Sere nere' è apparso in collegamento dalla sua abitazione di Los Angeles per una chiacchierata durante la trasmissione televisiva 'Che tempo che fa' in onda su Rai Due. Nel corso della sua partecipazione, Tiziano ha voluto ringraziare il personale sanitario per l’enorme lavoro che sta svolgendo. Dopo essersi esibito cantando, Ferro ha voluto parlare della situazione musicale e del suo tour, per il momento fermo a causa delle restrizioni in corso nel nostro Paese.

Le sue parole hanno scatenato l'ira del web.

La richiesta di chiarimenti al governo

Dopo essersi esibito cantando il suo brano 'Il confronto', Tiziano Ferro ha voluto parlare del suo tour negli stadi. Le parole del cantante sono state una vera e propria richiesta di chiarimenti al Governo italiano sul futuro dei concerti. A detta della star internazionale, al momento, sembra esserci solo incertezza riguardo a quanto succederà nell'immediato futuro negli eventi live. In particolar modo Tiziano ha affermato: "Abbiamo bisogno che il governo si esponga, anche noi ci meritiamo un minimo di attenzione e riconoscimento".

In particolar modo, Ferro ha affermato che quasi mezzo milione di fan hanno comprato i biglietti per il suo tour e al momento non si sa ancora se e quando potranno essere fatti i live. Il cantante ha detto che attualmente sono bloccati in quanto sembra non possano fare concerti nemmeno durante i mesi estivi di giugno e luglio. Qui sotto il video con le dichiarazioni di Tiziano.

Le parole di Tiziano Ferro hanno suscitato indignazione sul web

Il conduttore Fabio Fazio, dopo le esternazioni di Tiziano Ferro, ha affermato che questa situazione precaria e di incertezza, riguarda tutti i settori. Il cantante ha quindi precisato che le sue non erano parole dette per fare polemica.

Ferro, infatti, ha sostenuto di aspettare chiarimenti dal Governo anche per i fan che lo stavano chiedendo. Subito dopo aver sentito le parole del cantante, sul web si è scatenata una polemica che ha travolto la star internazionale. In rete non sono mancati commenti negativi rivolti a Tiziano.

Le critiche dei fan

Dopo le dichiarazioni di Tiziano Ferro a 'Che tempo che fa', sui social le persone si sono dette indignate dalle esternazioni del cantante. In particolar modo le critiche maggiori sono state riguardanti la mancata delicatezza a voler parlare di un problema non fondamentale come quello dei concerti negli stadi, rispetto ai problemi ben più seri che ci sono in questo momento in Italia.

A Tizià, con tutto il bene del mondo eh. Ma i concerti tuoi o di altri sono l’ultimo dei nostri problemi ora. Cancellali e basta! No vaccino = No concerti. Punto! C’arrivano pure i ragazzini dell’asilo @TizianoFerro #CTCF — Mario NonRossi (@MarioMarple) April 12, 2020

Qualcuno ha commentato su Twitter : "A Tizià, con tutto il bene del mondo eh. Ma i concerti tuoi o di altri sono l’ultimo dei nostri problemi ora. Cancellali e basta! No vaccino = No concerti. Punto! C’arrivano pure i ragazzini dell’asilo"

Dichiarazioni piuttosto infelici, a mio modesto avviso. Peraltro, il richiamo alla propria opera di beneficenza, non mi è sembrata una cosa molto nobile...tante piccole persone fanno donazioni ogni giorno, ma non lo comunicano con un microfono.,. — Lorenzo Carieri (@lorenzo_carieri) April 12, 2020

Un altro tweet è stato: "Dichiarazioni piuttosto infelici, a mio modesto avviso.

Peraltro, il richiamo alla propria opera di beneficenza, non mi è sembrata una cosa molto nobile...tante piccole persone fanno donazioni ogni giorno, ma non lo comunicano con un microfono"

Questi sono stati solo alcuni dei commenti negativi ricevuti dal cantante, anche molti fan e sostenitori del cantante si sono detti delusi da quanto ha detto in diretta tv. Dopo questo collegamento, Tiziano Ferro non ha voluto rilasciare ulteriori dichiarazioni sulla vicenda.