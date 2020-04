Prosegue l'appuntamento quotidiano in prima visione con la soap opera pomeridiana Il Paradiso delle signore, che andrà in onda anche mercoledì 15 aprile su Rai 1 con un nuovo interessante episodio. I colpi di scena non si faranno attendere e l'attenzione sarà puntata soprattutto su Ludovica, la quale dopo aver rifiutato la proposta di Riccardo di riconoscere il bambino senza sposarsi, prenderà una decisione a dir poco drastica.

Il Paradiso delle signore, spoiler 15 aprile: Marta sviene sul posto di lavoro

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore in onda il 15 aprile su Rai 1 rivelano che Riccardo verrà a sapere che Ludovica ha scelto di interrompere la gravidanza e quindi di procedere con l'aborto.

Una decisione che lo lascerà spiazzato e al tempo stesso lo farà andare su tutte le furie, al punto da decidere di confrontarsi con Umberto, ammettendo che per lui questa scelta della Brancia suona come un vero e proprio ricatto. Del resto la furba Ludovica conosce molto bene i punti deboli del giovane Guarnieri e sa bene come 'colpirlo'.

Intanto Franco, dopo essere arrivato a Milano, continuerà ad essere molto geloso di Paola che a sua volta farà di tutto per cercare di rassicurarlo. Gli spoiler de Il Paradiso delle signore rivelano che Salvatore, trovandosi a guardare la situazione dall'esterno, deciderà di dare un consiglio a Franco: per fare in modo che eviti gli stessi errori che ha compiuto lui, proverà ad indirizzarlo sulla strada giusta, così da non perdere la bella Paola.

Gli occhi saranno inoltre puntati anche su Roberta, la quale apparirà molto preoccupata perché non ha avuto più notizie di Federico che si trova in Svizzera. Nel frattempo il giovane Cattaneo è stato operato. Marcello, notando la paura e lo smarrimento di Roberta, proverà in tutti i modi a tranquillizzarla.

Riccardo vuole crescere il bambino

Le anticipazioni della prossima puntata de Il Paradiso delle signore in onda il 15 aprile, rivelano anche che Marta sarà vittima di un malore mentre si troverà sul set per scattare delle foto.

La donna avrà uno svenimento che farà preoccupare molto Vittorio, il quale è del tutto ignaro del fatto che sua moglie sta assumendo dei farmaci per cercare di restare incinta. Così Vittorio proverà a capire con Marta a cosa possa essere dovuto questo svenimento e con grande pazienza proverà anche a scoprire cos'è che negli ultimi tempi turba sua moglie.

Intanto Riccardo, dopo aver appreso la notizia di Ludovica, non vuole arrendersi e soprattutto non vuole perdere un altro figlio.

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore rivelano che chiederà ad Angela di crescere insieme il bambino.