Oggi, lunedì 20 aprile, è finalmente andata in onda la prima puntata del nuovo format di Uomini e donne. Naturalmente si tratta di una versione molto particolare per cui le protagoniste, Gemma e Giovanna, non potranno vedere dal vivo i loro corteggiatori. La puntata è cominciata con Maria De Filippi che ha accolto in una stanza le due dame ed ha spiegato loro la dinamica della trasmissione.

Dopo poco tempo, Gemma è stata messa in contatto con Algemiro, l'uomo che stava frequentando in questo periodo.

Il cavaliere, attraverso un collegamento video, però, ha inaspettatamente lasciando la dama facendola scoppiare a piangere. Questo, naturalmente, ha immediatamente fatto nascere la polemica contro Tina Cipollari.

Il ritorno di Uomini e Donne

L'attesa è, ormai, finita. Il nuovo format di Uomini e Donne ha riaperto i battenti e i telespettatori hanno potuto vedere cosa si è inventata la produzione per tornare ad intrattenere il pubblico. Le protagoniste sono Gemma e Giovanna, ma durante la puntata odierna si è dato spazio principalmente alla dama torinese.

La conduttrice ha dato il benvenuto alla donna spiegandole la procedura da seguire e poi l'ha messa in contatto con gli opinionisti Tina e Gianni. La Cipollari, ovviamente, non ha perso occasione per attaccarla dicendole di essere troppo esagerata nelle reazioni. Ad ogni modo, dopo il primo battibecco iniziale, si è entrati nel vivo della puntata.

Algemiro lascia Gemma

Maria De Filippi ha mandato in onda un filmato inerente un'esterna fatta da Gemma e Algemiro, che non era mai andata in onda prima d'ora.

I due sembravano molto complici e, soprattutto, propensi a dare luogo ad una conoscenza approfondita. La Galgani, infatti, ci ha tenuto a puntualizzare di essere intenzionata ad andare avanti nella frequentazione. Dopo poco, allora, è stato aperto un collegamento con il cavaliere e i due hanno potuto chiacchierare un po'. La conversazione, però, non ha preso una giusta piega, sta di fatto che Algemiro ha palesato la volontà di interrompere la conoscenza con la Galgani.

La Galgani conosce i primi due corteggiatori

Quest'ultima, allora, si è messa a piangere scatenando immediatamente la reazione di Tina. La Cipollari l'ha attaccata dandole dell'esagerata. In seguito, però, il clima si è rasserenato nel momento in cui Maria ha mostrato alla dama le prime lettere ricevute da due nuovi corteggiatori. La prima è provenuta da un uomo, il cui nickname è "Occhi blu", il quale ha dichiarato di avere 38 anni. Il protagonista ha dedicato delle parole molto dolci nei confronti della dama dicendole di pensarla molto in questi giorni. Il secondo, invece, è un uomo sotto la sessantina, che si chiama "Pantera".

Anche lui è stato molto garbato nell'approcciarsi alla dama.