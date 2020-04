Da pochi giorni è trapelata la notizia in merito al ritorno di Uomini e donne in una versione completamente diversa. A causa dell'emergenza sanitaria, e al relativo Dpcm, molte trasmissioni televisive sono state sospese. Il dating show, però, ritornerà con una versione inedita a partire dal 20 aprile.

Maria De Filippi, durante un'intervista su Rtl 102.5, ha annunciato che si tratterà di una versione decisamente particolare e diversa rispetto al solito. Stavolta, infatti, sarà necessario rispettare tutte le norme di sicurezza.

A ogni modo Sammy, uno dei protagonisti del programma (corteggiatore di Giovanna Abate), ha pubblicato una Instagram Stories molto dura e molti fan pensato che possa essere una frecciatina nei confronti della tronista.

La probabile Instagram Stories di Sammy contro Giovanna

Dopo che Giovanna Abate ha annunciato il ritorno di Uomini e Donne sul profilo di Raffaella Mennoia, il suo corteggiatore Sammy ha pubblicato un contenuto su Instagram molto perentorio. Il ragazzo ha scritto: "Non si può costruire nulla di solido su una grande bugia, meglio dire la verità": Ad accompagnare questa frase, già di per sé alquanto dura, ha aggiunto come sottofondo la canzone di John Legend "All of me".

Al di sotto di tale immagine, poi, è presente l'orario in cui probabilmente è stato pubblicato il post (2:16), cancellato da una X rossa. Il protagonista non ha mai fatto il nome di Giovanna, tuttavia, sono in molti a credere che possa trattarsi di una velata frecciatina alla tronista. Magari tra i due qualcosa potrebbe essere andato storto.

Prima che la trasmissione venisse sospesa, Giovanna e Sammy stavano vivendo dei momenti davvero gradevoli durante i quali hanno avuto modo di consolidare il loro feeling.

Tuttavia, dopo quello a cui il pubblico ha assistito, sono state registrate alcune puntate che non sono mai andate in onda. Nell'ultima di queste, Giovanna e Sammy si sono scambiati un bacio stampo.

Ciò che si sa sul ritorno di Uomini e Donne

Il programma è fermo dal 13 marzo scorso e secondo la prassi del programma tronisti/troniste e corteggiatori/corteggiatrici non si sono mai potuti incontrare.

Questa lontananza, quindi, potrebbe aver raffreddato di parecchio gli animi.

Per il momento non sono ancora chiare le dinamiche con cui Uomini e Donne tornerà in onda. Nel corso di un'intervista in radio, Maria De Filippi ha dichiarato che si tratterà sicuramente di un ritorno diverso. Giovanna Abate, invece, nel suo video pubblicato sul profilo della Mennoia ha dichiarato di essere emozionatissima in quanto non sapeva ancora cosa le aspettasse. Non ci resta che attendere altri sette giorni per scoprire cosa accadrà.