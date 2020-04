Nonostante il Grande Fratello vip sia giunto al termine già da due settimane, Antonella Elia continua a dare giudizi su alcuni degli ex concorrenti, prendendo di mira in particolare Licia Nunez, Fernanda Lessa, Antonio Zequila, Valeria Marini e Patrick Ray Pugliese. Con una diretta Instagram, la Elia non ha risparmiato nessuno e, dalle sue parole, sembra che sia ancora molto arrabbiata con alcuni dei suoi ex compagni di avventura.

Antonella sbotta dopo la fine del Gf Vip: 'Licia e Fernanda non le voglio più vedere'

Continuano le polemiche seppur a distanza, tra Antonella Elia e alcuni degli ex concorrenti dell'ultima edizione del Gf Vip. Nel corso di una diretta Instagram, la show girl piemontese ne ha avute un po' per tutti ed in particolare si è scagliata contro Licia Nunez definita da Antonella una persona 'falsa'. Secondo le sue parole infatti, Licia avrebbe usato una strategia, avvicinandosi alle persone nel momento opportuno.

La Elia non ha risparmiato nemmeno la sua 'rivale' Fernanda Lessa e, a tal proposito, ha confessato di essersi vergognata per aver litigato per un pacco di biscotti concludendo con il dire: 'Licia e Fernanda non le voglio vedere mai più'.

Gf vip, Elia contro Zequila, lei su Ig: 'Ho sviluppato un odio profondo'

Ne ha per tutti Antonella Elia, la quale continua a nutrire una sorta di risentimento nei confronti di alcuni dei suoi ex compagni di avventura.

Dopo Fernanda e Licia è il turno di Zequila, del quale Antonella non ha certo una buona opinione. Secondo l'ex gieffina, Antonio si sarebbe trasformato in un'altra persona, soprattutto dopo l'ingresso di Valeria Marini. Ciò che ha fatto imbestialire Antonella, sembra siano stati gli appelli di Antonio per farla uscire dalla casa del Gf Vip. Appelli non ancora digeriti dalla diretta interessata che ha ammesso di 'aver sviluppato un odio profondo' nei suoi riguardi.

Anche Patrick e Valeria nel mirino di Antonella Elia dopo la fine del Gf Vip

Sembra che Antonella non si sia ancora calmata, nonostante siano passate ormai due settimane dalla fine del Gf Vip e durante la diretta Instagram di ieri, ha voluto dire la sua anche su Valeria Marini e Patrick Ray Pugliese. Sulla Marini, di cui i telespettatori ricordano le furibonde litigate, Antonella ha dichiarato che le avrebbe volentieri strappato le extension dopo solo poche ore dal suo ingresso nella Casa del Gf Vip. Per quanto riguarda Patrick invece, l'ex gieffina è tornata a parlare della presunta spinta e si è detta pentita di aver accettato le sue scuse.

Dalle ultime indiscrezioni intanto, sembra che proprio Patrick abbia smesso di seguire Antonella Elia sui social.

Si resta in attesa delle repliche da parte dei diretti interessati agli attacchi di Antonella Elia.