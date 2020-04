Mercoledì 29 aprile è stata trasmessa su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e donne dedicata al Trono Classico. Per l’ennesima volta Giovanna Abate e Sammy Hassan sono stati i protagonisti di un botta e risposta al vetriolo.

A quanto pare la tronista sembra non riuscire più a fidarsi del suo corteggiatore. Lo stesso Gianni Sperti ha evidenziato il problema tra i due: “Non c’è più la base ed è difficile ricominciare così”. In effetti il comportamento del corteggiatore risulta essere un po’ ambiguo: la scorsa settimana il ragazzo aveva spiegato di non aver pensato a Giovanna nell'ultimo periodo.

A causa dell'emergenza sanitaria, infatti, il corteggiatore è stato travolto da una serie di eventi negativi: Sammy ha perso il lavoro ed ha un bambino da mantenere. Dunque, è inevitabile che nell’ultimo periodo abbia concentrato i pensieri sulla sua vita privata.

Giovanna chiude il collegamento con Sammy

Giovanna Abate ha ricevuto un bellissimo messaggio da Sammy. Sebbene la tronista romana abbia visto di buon occhio il gesto del suo corteggiatore, lo ha rimproverato di averla cercata solamente perché sapeva della diretta.

A quel punto Hassan ha precisato di non sapere quando sarebbe andata in onda la registrazione, inoltre ha spiegato alla tronista che il loro rapporto è stato messo in pausa per i suoi problemi personali. La Abate però ha prontamente replicato: “È stata messa in pausa la conoscenza, non il pensiero che puoi rivolgere ad una persona”. A fare da eco alla tronista ci ha pensato Gianni Sperti che ha invitato Giovanna a chiudere la conoscenza con Hassan.

In seguito all’ironia del corteggiatore in merito ad una rosa ricevuta da Giovanna, la Abate ha preso la sua decisione: “A me non arriva niente di te, rimaniamo ottimi amici”. Poco dopo la 25enne ha aggiunto che in questo momento non c’è nulla che la stimoli a portare avanti la conoscenza con Sammy.

Una volta chiuso il collegamento con Hassan, Maria De Filippi sembra essersi schierata dalla parte della giovane: “Se vorrà vedrai che i modi per farsi sentire li ha”.

Anticipazioni UeD: si potrebbe tornare in studio

Sammy Hassan senza dubbio è stato uno dei corteggiatori più chiacchierati di questa stagione. Secondo alcuni rumors, il prossimo 4 maggio Uomini e Donne riprenderà con la normale programmazione in studio.

Se così fosse, i telespettatori finalmente potranno vedere chi è Alchimista e Leonardo. Inoltre Giovanna Abate nonostante abbia chiuso con Sammy Hassan, potrebbe rivedere il suo corteggiatore per un ulteriore faccia a faccia. La 25enne potrebbe avere un chiarimento anche con Alessandro Graziani: i due proprio nella giornata mercoledì 29 aprile hanno avuto un diverbio.