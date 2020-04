Federica De Benedettis è una delle “Veneri” de Il Paradiso delle Signore. Nella fortunata soap opera di Rai 1, l’artista impersona il ruolo di Roberta Pellegrino, una giovane ragazza dal carattere molto dolce e sempre disponibile ad aiutare gli altri, che ha un sogno nel cassetto: quello di diventare un famoso ingegnere. Il daily della quarta stagione, a causa dell’emergenza sanitaria nazionale, è stato sospeso, non essendo stato possibile registrare le ultime puntate della soap. Per questo motivo, da martedì 28 Aprile, la Rai ha deciso di trasmettere le prime puntate della quarta stagione.

Essendo, però, state rinviate nei prossimi mesi le registrazioni dei nuovi episodi, alcuni attori della soap, come ad esempio Federica De Benedettis, hanno voluto rivelare qualche anticipazione su ciò che accadrà nelle nuove puntate della prossima stagione.

Federico tornerà a camminare

L'attrice, in un'intervista rilasciata a Di Più Tv, ha anticipato che nella prossima stagione rivedremo Federico Cattaneo (Alessandro Fella) non più sulla sedia rotelle, ma in piedi. Già, perché nelle ultime puntate, abbiamo assistito alla partenza di Federico per la Svizzera per affrontare un delicato intervento chirurgico.

Ora che tutto è andato per il meglio, l’incontro con Roberta e il successivo chiarimento con lei saranno inevitabili. Federica De Benedettis ha infatti anticipato che Roberta e Federico si rivedranno. “Inizialmente non vorrà rivedere Roberta, ma poi capitolerà e la incontrerà. A quel punto ci sarà una resa dei conti”, ha infatti rivelato la De Benedettis. Non si sa però come si evolverà la loro storia d’amore, in modo particolare se Federico sorvolerà sul bacio che Roberta ha dato a Marcello.

Nella nuova stagione Roberta dovrà compiere una scelta: la ragazza, infatti, dovrà capire cosa prova veramente sia per Federico, che per Marcello. Di una cosa però la De Benedettis è sicura: l'evoluzione del triangolo amoroso formato da Roberta, Federico e Marcello sarà una sorpresa anche per lei.

Federica De Benedettis è sposata con Giulio Corso

Nella vita reale Federica De Benedettis è sposata con un suo collega della soap opera: l’attore Giulio Corso, che ne Il Paradiso delle Signore interpreta Antonio Amato.

Nella soap suo marito è il figlio della signora Agnese Amato (Antonella Attili), ma è anche il marito di Elena (interpretata dall‘attrice Giulia Petrungaro). Federica De Benedettis ha rivelato a Di Più Tv che è stato “strano” vederlo sposare con un’altra donna sul set. Tra Federica e Giulia vi è uno splendido rapporto di amicizia. Proprio a lei la De Benedettis ha rivelato che Giulio Corso le aveva fatto la proposta di matrimonio: "È stata una delle prime".