In queste ore, sul web si sta facendo un gran parlare della movimentata vita sentimentale di un amatissimo cantante: Ultimo, il cui vero nome è Niccolò Moriconi, è finito al centro del Gossip per un presunto riavvicinamento alla sua storica ex. Ai giornalisti che hanno ipotizzato che il romano stesse trascorrendo la quarantena con Federica Lelli (per due foto scattate in una location simile), hanno replicato i fan di lui rendendo pubbliche le prove che dimostrano l'infondatezza di questo rumors: i due ragazzi si trovano in case diverse e in compagnia di amici o familiari.

Le foto simili che scatenano il gossip su Ultimo e la ex

Sono bastate due foto pubblicate su Instagram un paio di giorni fa, a scatenare le chiacchiere su una delle coppie più discusse di questi anni: Ultimo e la storica fidanzata Federica Lelli. Da ieri, sabato 25 aprile, in rete si rincorrono le voci su un presunto ed ennesimo ritorno di fiamma tra il cantante e la ex, la stessa alla quale ha dedicato tantissime poesie in musica da quando si sono conosciuti.

A lanciare per primo il gossip su questo possibile riavvicinamento, è stato il blog "Very Inutil People", che ha fatto notare ai curiosi la somiglianza delle location nelle quali si sono fatti immortalare i due giovani di recente.

L'artista 24enne ha posato con una tazzina di caffè in mano e a torso nudo nella villa dove sta trascorrendo la quarantena, mentre l'influencer ha posato in un giardino che a tanti ha ricordato quello dell'abitazione del suo ex (soprattutto per i muri di mattoni presenti e i fiori rossi che fanno capolino negli scatti di entrambi).

Tali indizi avevano fatto pensare che Niccolò e Federica stessero trascorrendo questo periodo per provare a ricucire il loro litigioso rapporto.

Tuttavia per i fan della coppia le cose non starebbero così.

La precisazione dei fan sulla vita privata di Ultimo

A mettere un freno alle voci che hanno cominciato a circolare sui principali siti di gossip, sono stati gli stessi fan del cantante, quelli che hanno sempre apprezzato la sua storia d'amore con Federica. Sia su Twitter che su Instagram, infatti, alcuni sostenitori di Ultimo si sono esposti per puntualizzare che il loro idolo e la Lelli non sono attualmente sotto lo stesso tetto.

Chi segue Niccolò da tempo, infatti, sostiene che la casa dove sta trascorrendo la quarantena assieme ad alcuni amici sia una bella villa fuori Roma, mentre la sua ex fidanzata si è fatta fotografare nel giardino dell'abitazione di una cara amica in centro città.

Per dimostrare quanto hanno detto, i fan del giovane artista hanno anche ripescato uno scatto che l'influencer ha pubblicato sul suo profilo circa un anno fa, dove la si vede posare con due cani nella stessa casa dove è stata un paio di giorni fa (ancora non è chiaro se sia quella dove vive lei oppure una sua amica del cuore).

Sebbene sarebbero i primi a gioire per un eventuale ricongiungimento, i sostenitori di Ultimo hanno voluto rispedire al mittente il rumors che stava circolando su lui e Federica, avvalendosi di prove che hanno smentito quanto sostenuto da alcuni giornalisti poco prima.

Ultimo: silenzio sull'amore dopo la rottura con Federica

Anche "Very Inutil People", che è stato il primo a lanciare l'indiscrezione sulla possibile quarantena di coppia tra Ultimo e Federica, ha fatto un passo indietro. Probabilmente dopo essere stato informato dai fan del cantante sull'infondatezza della notizia che avevano dato, chi scrive per questo blog ha fatto sapere che Niccolò e la ex non si trovano sotto lo stesso tetto come tanti avevano pensato.

Sul sito di gossip, infatti, in queste ore si legge che l'artista 24enne e la Lelli stanno trascorrendo il periodo di quarantana in due abitazioni diverse: lei da un'amica e lui in campagna con un gruppetto di fidati collaboratori.

Il cantante, da quando ha iniziato a serpeggiare il rumors sull'ennesima rottura con la fidanzata (era gennaio e lui non si è presentato alla festa di compleanno di lei), non ha mai rilasciato dichiarazioni in merito, perciò non si sa se oggi il suo cuore batte per qualcuno oppure se è ancora single e in attesa di una nuova musa.