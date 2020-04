Come avrà reagito Maria De Filippi nell'apprendere che il suo Uomini e donne non sta facendo breccia nel cuore degli spettatori? Gli ascolti che il dating show ha fatto registrare nella prima settimana di messa in onda dopo la pausa, dal 20 al 24 aprile, sono abbastanza deludenti: fatta eccezione per il debutto, il resto delle puntate ha avuto una media del 12% di share, nonostante i siparietti di Gemma Galgani e le liti con Tina Cipollari.

Prima settimana deludente per il nuovo Uomini e Donne

C'era grande attesa per il ritorno in Tv di Uomini e Donne: dopo più di un mese d'assenza dal palinsesto Mediaset, il programma di Maria De Filippi è tornato a far compagnia ai telespettatori con puntate inedite incentrate sulle conoscenze virtuali di Gemma Galgani e sui chiarimenti di Giovanna Abate con i suoi corteggiatori.

Gli ascolti che hanno fatto registrare le prime cinque puntate di questa nuova versione del dating show, però, sono tutt'altro che soddisfacenti: soltanto lunedì 20 aprile il programma ha ottenuto un buon risultato, ovvero 3 milioni di spettatori e il 16,5% di share.

La curiosità della gente nello scoprire il nuovo meccanismo, che la redazione ha pensato per permettere al format di tornare in video, è calata giorno dopo giorno: già martedì 21, infatti, i dati d'ascolto di U&D sono scesi sensibilmente (2,3 milioni di spettatori e il 12,3%).

Mercoledì 22 e giovedì 23 aprile, poi, sono state le giornate peggiori in termini numerici per la trasmissione Mediaset, che ha fatto registrare rispettivamente il 12,4% e l'11,5% di share, con medie di spettatori che oscillano intorno ai due milioni.

Flop per Uomini e Donne? Il pubblico è lontano

La puntata di Uomini e Donne che è andata in onda venerdì 24 aprile (a chiusura della prima settimana), ha segnato un piccolo miglioramento negli ascolti rispetto alle giornate precedenti: 1,8 milioni di spettatori e il 12,1%.

Alcuni blog come "Il Vicolo delle News" e "Isa & Chia", che si trovano spesso ad affrontare tematiche legate ai protagonisti del dating show, in queste ore non hanno potuto non sottolineare quanto i numeri che ha ottenuto il format dal 20 al 24 aprile siano deludenti e non paragonabili a quelli che faceva registrare il Trono Over prima dello stop alle registrazioni.

Le puntate del programma dedicate a Gemma, Ida, Riccardo, Armando e agli altri dame e cavalieri, erano seguite da una media di spettatori che spesso superava i 3,5 milioni, per uno share che sfiorava il 25% soprattutto nella prima parte della settimana.

Gemma non convince nelle nuove puntate di Uomini e Donne

L'evidente scarso interesse che il pubblico sta dimostrando nei confronti della nuova versione di Uomini e Donne, secondo tanti è dovuto al meccanismo che è stato pensato dagli addetti ai lavori per tornare in onda, ma rispettando le regole attualmente vigenti in Italia.

Le conoscenze virtuali che ha iniziato Gemma Galgani con alcuni misteriosi signori dai nickname particolari ("Occhi Blu", "Cuore di poeta" e "Pantera"), sembra non riescano a fare breccia nei telespettatori, che giorno dopo giorno si sono allontanati drasticamente dal dating show.

Non sono bastati neppure i balletti sensuali che la dama torinese ha fatto per i suoi corteggiatori in collegamento oppure le solite liti tra quest'ultima e Tina Cipollari a risollevare gli ascolti del format, che sono nettamente inferiori al passato. Questi dati potrebbero essere un campanello d'allarme per la redazione del programma, che però oggi ha pochi strumenti a disposizione per provare a raddrizzare il tiro con qualche miglioria e tornare ai fasti di un tempo.