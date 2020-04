Ritorna l'angolo dedicato alle anticipazioni settimanali di Una vita. La quarta stagione si è conclusa e dal 21 aprile ha avuto inizio un nuovo percorso per lo sceneggiato. Sono trascorsi, infatti, dieci anni dalla morte di Trini e moltissime cose sono cambiate: alcuni personaggi hanno abbandonato la serie mentre altri, come Lucia, sono pronti a farsi coinvolgere da nuove storie.

Le puntate di Una vita, in onda su Canale 5 alle 14.10, dal 26 aprile al 1 maggio, rivelano che Genoveva avrà dei problemi con i suoi vicini di casa, Antonito proverà a far uscire Ramon di prigione e Lucia non riuscirà ad accettare il ritorno di Telmo.

Ecco cosa accadrà negli episodi di Una vita durante questa sorprendente settimana.

Una vita, anticipazioni dal 26 aprile al 1° maggio: Genoveva invita le sue vicine

Le trame delle puntate fino al 1 maggio rivelano che Genoveva deciderà di migliorare i rapporti con i vicini tramite una merenda informale ma le invitate le daranno buca. A guidare questo comportamento sarà Susana, che non avrà piacere nel frequentare Genoveva perchè la considera una persona poco seria. La donna rimarrà molto ferita da questo comportamento, ma suo marito Samuel le suggerirà di non dare retta alle loro parole e di continuare ad andare avanti con la sua vita.

Purtroppo, però, la situazione prenderà una piega ancora peggiore quando Lolita vedrà la foto di Genoveva su un giornale. Quell'articolo non le farà onore, infatti la ritrarrà in una foto assieme a dieci uomini, successivamente arrestati.

Rosina mette a rischio la sua incolumità

Le anticipazioni di Una vita delle puntata in onda dal 26 aprile al 1 maggio sveleranno che Rosina non riuscirà più a sopportare di fingersi diversa da quella che è in realtà.

Ella, infatti, proverà ad abbandonare il suo falso ruolo di domestica, indossando degli abiti raffinati, ma la situazione le sfuggirà di mano quando noterà la presenza di due uomini sospetti.

Nel frattempo, Antonito sarà pronto a fare qualunque cosa per far uscire suo padre di prigione, ma Ramon non sembrerà affatto concorde. Egli, infatti, si chiuderà a riccio negando qualunque discorso inerente alla morte di Celia, avvenuta dieci anni prima.

Questa perdita ha cambiato la vita di molti personaggi, soprattutto quella di Felipe: l'uomo, purtroppo, è caduto nella dipendenza dall'alcool.

Spoiler degli episodi di Una vita fino al 1° maggio: il ritorno di Telmo

Negli episodi dal 26 aprile al 1 maggio si assisterà alla sofferenza di Bellita. La donna, infatti, dopo aver trascorso dieci anni lontana dalle luci della ribalta, si renderà conto di essere stata dimenticata da tutti i suoi fan. Però, non tutti l'hanno rimossa dalla loro memoria: Marcelina e Fabiana si ricordano di lei e provano grande stima nei suoi confronti. Ella avrà modo di intavolare una conversazione con Libero e Rosina e accennerà alla sua amata figlia Cinta che studia in un collegio per sole ragazze.

Intanto, Telmo ritornerà ad Acacias, ma l'accoglienza non sarà delle migliori. Lucia, infatti, nonostante il tempo trascorso, non potrà dimenticare il torto subito e dimostrerà una certa indifferenza nei suoi riguardi.