Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni settimanali di 'Il Paradiso delle signore'. Le puntate della prossima settimana, in onda da lunedì 13 a venerdì 17 aprile alle ore 15.40 su Rai 1, saranno dense di novità e non potranno fare a meno di tenere gli spettatori incollati allo schermo della televisione.

Gli spoiler della TV Soap, in particolare, rivelano che Riccardo non riuscirà ad accettare di perdere un altro figlio e chiederà a Angela di prendersi cura, con lui, del bambino di Ludovica, mentre Marta sottovaluterà gli effetti negativi che il farmaco per la fertilità avrà su di lei.

'Il Paradiso delle signore', episodi dal 13 al 17 aprile: Ludovica vorrebbe abortire

Le anticipazioni di 'Il Paradiso delle signore' riguardanti le puntate fino al 17 aprile, rivelano lo stato interessante di Ludovica. Riccardo, sconvolto dalla notizia, insisterà per riconoscere la paternità del piccolo, ma la donna non sarà d'accordo e rifiuterà la sua proposta. Cosimo, non credendo alle parole di Ludovica, cercherà di provocarla per farle confessare la verità, ma rimarrà sorpreso quando scoprirà che la giovane è in possesso dei documenti medici, che attestano la gravidanza.

La realtà è che la futura mamma è intenzionata ad abortire, non tanto perché non si senta pronta a diventare mamma, ma per generare una reazione nell'ex. Riccardo, terrorizzato all'idea di perdere un altro figlio, proporrà a Angela di crescere il bambino di Ludovica assieme a lui. La fidanzata, ovviamente, si sentirà spiazzata da una simile richiesta e si confronterà con Ludovica. Questo la spingerà a prendere una decisione importante che inciderà sulla sua relazione con Riccardo.

Spoiler fino al 17 aprile: Marta si sente male sul lavoro

Gli spoiler delle puntate di 'Il Paradiso delle signore' svelano che Marta continuerà a mentire a Vittorio. La donna, infatti, essendo determinata a realizzare il desiderio di diventare madre, non smetterà di assumere la medicina 'miracolosa', in grado di renderla fertile. Purtroppo, però, questo farmaco non sarà privo di effetti collaterali e, durante un turno lavorativo, Marta si sentirà male.

Inevitabilmente, Vittorio verrà a scoprire del malore e della causa che l'ha provocato, inoltre - odiando le bugie - non riuscirà a farsi una ragione delle menzogne dette dalla moglie.

Nel frattempo, le 'Veneri' avranno modo di conoscere Franco, il marito di Paola. L'uomo, infatti, deciderà di recarsi al Paradiso per fare una sorpresa alla moglie, ma le sue buone intenzioni verranno rovinate quando Paola riceverà una telefonata dal suo ex fidanzato.

Trame tv di 'Il Paradiso delle signore', dal 13 al 17 aprile: Cosimo corteggia Gabriella

Le anticipazioni settimanali di 'Il Paradiso delle signore' rivelano che Vittorio sarà impegnato nell'organizzazione di un evento per festeggiare il primo uomo nello spazio.

Sarà suo compito analizzare i tre bozzetti dei costumi disegnati da Gabriella per scegliere quale si adatti di più alla modella.

Intanto, Cosimo sembrerà sempre più preso da Gabriella e cercherà in tutti i modi di passare del tempo con lei. Alla fine, la donna accetterà di stare qualche ora in sua compagnia e scoprirà i veri sentimenti che l'uomo prova per lei.

Inoltre, la situazione tra Federico e Roberta continuerà a essere critica, infatti il ragazzo, nonostante gli sforzi di lei, non sembrerà affatto incline a perdonarla.