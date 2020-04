La presenza di Genoveva Salmeron (Clara Garrido) desterà i malumori delle signore di Acacias 38 nel corso dei prossimi appuntamenti di Una vita. Gli spoiler delle puntate, trasmesse un anno fa in Spagna ed a breve su Canale 5, svelano che la moglie di Samuel (Juan Gareda) verrà arrestata dal commissario Mendez dopo aver ferito con una bottiglia Rosina Rubio (Sandra Marchena).

Una Vita: Donna Susana contro il comportamento libertino di Genoveva

Le anticipazioni sui nuovi appuntamenti di Una Vita, in onda a breve su Canale 5, svelano che la presenza di Genoveva ad Acacias 38 susciterà l'antipatia delle vicine.

La donna, arrivata al braccio di Samuel dopo un salto temporale di dieci anni, dimostrerà di essere troppo libertina. Per questo motivo, la Salmeron sarà vista male da Donna Susana, nonostante il consorte faccia di tutto per sottolineare le sue origini nobili. Peccato, che la Seler non creda minimamente a questa versione, in quanto troppo rozza e volgare per essere un'altolocata. L'ex sarta, a questo punto, metterà in cattiva la luce la moglie dell'Alday agli occhi di Rosina e Felicia, la proprietaria del ristorante 'Il Secolo XX', ossia la vecchia Deliciosa.

Di conseguenza, la zia di Liberto non esiterà a mandare all'aria una merenda organizzata da Genoveva per fare la conoscenze con le vicine del quartiere. In dettaglio, l'anziana donna convincerà la Rubio e la Pasamar a rifiutare l'invito. Alla fine, Lucia e Lolita seguiranno l'esempio delle due donne, tanto da disertare l'evento.

La Salmeron viene isolata dalle vicine di Acacias 38

Le nuove trame dello sceneggiato iberico, svelano che la Salmeron rimarrà malissimo dal rifiuto delle vicine, tanto che Samuel farà di tutto per riempirla di moine per tirarla su di morale.

Tuttavia, la donna non si farà abbattere dai problemi, tanto da diventare amica della bigotta sarta. A tal proposito, Genoveva le chiederà di andare con lei in sartoria per scegliere alcuni abiti da indossare. In questa circostanza, Rosina si unirà alle due donne per fare degli acquisti, per poi convincere Lucia, Lolita, Felicia e Bellita a rivalutare la moglie di Samuel. Peccato, che un altro imprevisto screditi quest'ultima agli occhi di Donna Susana.

L'ex sarta, infatti, urlerà allo scandalo, quando la vedrà amoreggiare semi-vestita con l'Alday davanti alla finestra. La Salmeron, a questo punto, sarà nuovamente isolata, grazie ai discorsi ottusi e bigotti della Seler. Un situazione, che proverà la nuova arrivata, che stanca di essere stata allontanata da tutti, provocherà Samuel dopo aver indossato abiti succinti al termine di una serata a base di alcool.

Rosina ferita con una bottigliata, la moglie di Samuel in arresto

In seguito, la Salmeron tirerà una bottiglia dalla finestra, che sfortunatamente ferirà ad un braccio Rosina. La Rubio, a questo punto, si lascerà convincere da Donna Susana a sporgere una denuncia nei confronti della moglie di Samuel, ritenendo che non si sia trattato solo di un incidente.

Un gesto, che non piacerà per niente a Samuel, quando gli uomini del commissario Mendez si recheranno a casa sua per procedere all'arresto di Genoveva. Nonostante tutto, l'Alday non riuscirà ad evitare che l'affascinante consorte trascorra una notte in cella.