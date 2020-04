Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati protagonisti di un'intervista di coppia via Instagram con il settimanale Chi. Nell'intervista la coppia ha confessato il desiderio di mettere su famiglia. La sorella di Belen Rodriguez ha rivelato che vorrebbe far crescere il suo bambino in Trentino.

La coppia, nata all'interno del Grande Fratello Vip 2, sta trascorrendo la permanenza a casa in Trentino, nelle tenute di Francesco Moser. Durante l'intervista il 27enne in modo ironico ha affermato: "Mi ci è voluta la quaratena per farmi lavorare".

Il giovane, infatti, in questo periodo sta aiutando il papà nell'azienda di famiglia.

Ignazio e Cecilia pronti per avere un bebè

Da tempo i sostenitori della coppia si stanno chiedendo quando Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser mettano su famiglia. Nel corso della diretta via social con il magazine Chi, la modella argentina ha rilasciato delle dichiarazioni che fanno ben sperare: "Abbiamo iniziato a parlare di mettere su famiglia".

Le dichiarazioni della Rodriguez

Poco dopo la giovane ha aggiunto: "L'età c'è, l'amore c'è, il tempo pure.

Insomma, c'è tutto". Ma non è finita qui, perché la sorella di Belen e Jeremias Rodriguez si è spinta nel dare ulteriori informazioni sull'arrivo del bebè.

Cecilia ha confessato che sia a lei sia ad Ignazio le piacerebbe far crescere il bambino in Trentino rispetto ad un luogo caotico come Milano: "A Santiago non manca niente, è un genio. Però io lo crescerei in un posto come questo, dove siamo ora".

Infine ha aggiunto: "Su questo siamo d'accordo".

A fare da eco alle dichiarazioni della modella argentina, ci ha pensato Ignazio Moser sfoderando un grande sorriso. Dunque, non è escluso che presto la cicogna possa busare alla porta della coppia.

Cecilia svela che Jeremias e Soleil si sono lasciati per incompatibilità

Archiviati i progetti futuri in serbo con Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez ha svelato un retroscena inedito sulla fine della relazione tra il fratello Jeremias e l'influencer italo-americana Soleil Sorgé: "Alla fine evidentemente avevano dei caratteri esplosivi ed hanno fatto pum".

Dunque, alla base dell'addio tra i due ex naufraghi non ci sarebbe stato nessun tradimento. Inoltre la fidanzata di Ignazio Moser ha speso delle belle parole nei confronti di Soleil, tanto da dichiarare che la giovane aveva molte cose che le piacevano.

Infine Cechu ha dichiarato che quando Belen o Jeremias interrompono una relazione con i rispettivi partner, lei di conseguenza chiude ogni tipo di rapporto in segno di rispetto: "Li saluto se li vedo. Ci mancherebbe, però chiudo".

A proposito di retroscena riguardanti Jeremias Rodriguez, il 27enne trentino invece ha confessato che suo cognato attualmente è single.