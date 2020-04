Su Canale 5 continua ad andare in onda la soap opera Una vita, nata dalla penna di Aurora Guerra. Il salto temporale di dieci anni avvenuto di recente negli episodi italiani attuali, sorprenderà sempre di più i telespettatori. Al centro delle trame del mese prossimo ci saranno ancora Lucia Alvarado (Alba Gutierrez) e Telmo Martinez (Dani Tatay), che dopo essere stati lontani per tanto tempo torneranno ad amarsi. La ricca ereditiera pur essendo sposata e madre del piccolo Mateo, intraprenderà una relazione extraconiugale con l’ex parroco.

I due amanti daranno inizio alla loro tresca nel capitolo numero 982 dopo essersi baciati appassionatamente, e pur essendo consapevoli che dovranno stare attenti ad Eduardo Torralba. Ramon Palacios (Juanma Navas) invece dopo essere tornato in libertà supererà il lutto della moglie Trini Crespo (Ana Del Rey) grazie a Carmen Sanjurjo (Maria Blanco), che farà breccia nel suo cuore.

Una Vita, spoiler: il Palacios viene scagionato, Felipe furioso

Nelle puntate che il pubblico spagnolo ha avuto la possibilità di seguire lo scorso anno per via della differenza di trasmissione tra la rete nostrana e iberica, non sono mancati colpi di scena.

Dagli spoiler degli appuntamenti in programma sulla rete ammiraglia Mediaset a maggio 2020, si evince che finalmente ritornerà in scena Ramon Palacios dopo essere uscito dal carcere grazie alla collaborazione del figlio Antonito. La presenza del ricco borghese ad Acacias 38 farà storcere il naso a Felipe, che non riuscirà a concepire che il giudice abbia fatto scagionare colui che ha ucciso sua moglie Celia.

L’avvocato sempre più convinto che il suo vecchio amico sia un assassino, farà il possibile per rendergli la vita difficile aggredendolo più volte. Per fortuna a fermare l’Alvarez Hermoso durante uno dei suoi soliti scatti d’ira ci penserà Agustina, che con il suo provvidenziale intervento riuscirà a salvare Ramon. Quest’ultimo pur avendo rischiato il peggio non demorderà, visto che sarà deciso a riconquistare la fiducia di Felipe dimostrandogli di essere innocente.

Telmo e Lucia intraprendono una tresca, Ramon ama Carmen

Tra i protagonisti dello sceneggiato ci sarà ancora Telmo, che dopo essere tornato nel quartiere spagnolo vorrà fare il possibile per tornare tra le braccia di Lucia. In un primo momento quest’ultima terrà il Martinez distante da lei, facendogli credere di essere felice al fianco di suo marito Eduardo. L’ex rivale di Samuel proprio quando sarà intenzionato ad andarsene da Acacias 38 cambierà idea per il legame che instaurerà in breve tempo con il piccolo Mateo. Quest’ultimo desterà dei sospetti all’ex prelato, che arriverà addirittura a pensare che il bambino che gli somiglia molto potrebbe essere suo figlio.

L’intuito di Telmo non si rivelerà errato, dato che sarà la stessa Lucia a confessare la verità ad Ursula. In particolare la Alvarado troverà il coraggio di far sapere alla Dicenta che i veri genitori di Mateo in realtà sono lei e il Martinez. A questo punto Lucia mollerà la presa, e sceglierà di dare sfogo alle sue emozioni scambiandosi un bacio appassionato con la sua vecchia fiamma. Telmo e la cugina della defunta Celia, dopo essersi ritrovati, esprimeranno il desiderio di iniziare una nuova vita insieme e saranno consapevoli che non sarà semplice a causa di Eduardo. Nel contempo mentre Marcelina e Jacinto vorranno mettere su famiglia, nascerà una nuova storia d’amore.

Ad appassionare i fan sarà Ramon che dopo aver sofferto molto per la perdita della moglie Trini, si accorgerà di essersi innamorato della sua domestica Carmen, che ovviamente ricambierà i suoi sentimenti.