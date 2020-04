Nuovo spazio incentrato sulla telenovela di origini iberiche Una vita, che riesce sempre a coinvolgere i fan. Le trame provenienti dalla Spagna relative a ciò che succederà nelle puntate in programma su Canale 5 prossimamente, dicono che Telmo Martinez (Dani Tatay) si rifiuterà di andarsene da Acacias 38 soltanto con il figlio Mateo (Adrian Hernandez). L’ex prelato dopo aver deciso di rimanere nel quartiere spagnolo, per il fatto che Lucia Alvarado (Alba Gutierrez) non vorrà più partire arriverà ad aggredire Eduardo Torralba (Paco Mora).

La reazione dell’ex prelato sarà alquanto esagerata, al tal punto che Ursula Dicenta si vedrà costretta ad intercedere per impedire a Telmo di ferire il suo perfido padrone.

Una Vita, spoiler: Telmo scopre di essere il padre di Mateo, Lucia ha un tumore

Negli episodi andati in onda in Spagna lo scorso anno per via della differenza di trasmissione tra la rete nostrana e iberica, e che debutteranno in Italia tra qualche settimana Lucia cadrà di nuovo tra le braccia di Telmo. La ricca ereditiera pur essendo sposata con Eduardo e madre del piccolo Mateo, non riuscirà a reprimere ciò che prova nei confronti dell’ex prelato.

Il Martinez e la Alvarado quindi dopo essersi rivisti dopo ben dieci anni, intraprenderanno una tresca clandestina a tutti gli effetti. L’ex rivale di Samuel, quando avrà la conferma di essere il vero padre del figlio di Lucia, inviterà la sua amata ad abbandonare Acacias 38 con lui e il loro bambino. La cugina della defunta Celia sentendosi sempre più legata a causa del perfido marito che arriverà addirittura a vietarle di uscire da sola, accetterà la proposta di Telmo.

Purtroppo una terribile notizia stravolgerà i piani della coppia, poiché la Alvarado verrà a conoscenza di avere poco tempo da vivere a causa di un tumore ai polmoni incurabile. A questo punto la borghese non avrà altra scelta che rinunciare a fuggire dal paese spagnolo, ma vorrà che suo figlio si allontani dall’uomo che ha sposato.

Ursula apprende della malattia della sua padrona, Il Martinez torna ad Acacias 38

Lucia dopo aver confessato soltanto ad Ursula di essere ad un passo dalla morte a causa della sua malattia, le chiederà di aiutarla ad organizzare la fuga di Mateo e Telmo. Quest’ultimo intanto continuerà a credere che presto lui la Alvarado e il frutto del loro amore, si rifaranno una nuova vita altrove. Per la precisione la figlia dei marchesi di Valmez lascerà intendere al suo amato che in un determinato pomeriggio faranno perdere le loro tracce, mentre invece vorrà consegnargli soltanto il loro bambino. Il Martinez non la prenderà affatto bene quando vedrà che solamente Ursula e Mateo si sono recati nel luogo concordato.

L’ex sacerdote pur essendo sospettoso in un primo momento salirà sulla carrozza con la governante e suo figlio, ma durante il viaggio sceglierà di tornare ad Acacias 38. In tale circostanza Telmo leggerà una missiva scritta dalla Alvarado, che gli farà sapere che a breve passerà a miglior vita e lo inviterà a proteggere il loro erede.

La Alvarado ha un malore, la Dicenta interrompe lo scontro tra Telmo e Eduardo

L’ex prelato completamente sconvolto da quanto appreso, tornerà nel quartiere e chiederà delle spiegazioni a Lucia. Quest’ultima dopo aver detto al Martinez di aver deciso di restare con Eduardo, scatenerà la furia dello stesso marito.

In particolare il crudele Torralba sarà sempre più convinto che Telmo stia facendo di tutto per rovinare il suo matrimonio. La situazione si complicherà quando l’ex parroco, turbato per il fatto che la sua dolce metà abbia avuto un malore in strada, busserà alla porta della diretta interessata: l’intento del Martinez sarà quello di farsi dare delle delucidazioni dalla Dicenta. Sfortunatamente la conversazione tra quest’ultima e Telmo verrà ascoltata da Eduardo, che su tutte le furie si scaglierà contro la moglie per averlo tradito. L’atteggiamento del Torralba farà perdere il controllo a Telmo, che non esisterà ad affrontarlo: per fortuna i due uomini smetteranno di picchiarsi grazie all’intervento provvidenziale di Ursula.