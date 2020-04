A breve i fan italiani dello sceneggiato Il Segreto assisteranno a un nuovo triangolo amoroso. Le anticipazioni delle puntate in onda su Canale 5 tra qualche settimana, raccontano che Matias Castaneda (Ivan Montes) cederà al fascino della rivoluzionaria Alicia Urrutia (Roser Tapias). Marcela Del Molino (Paula Ballesteros), quando apprenderà dell’infedeltà del marito grazie a Dolores Miranar (Maribel Ripoll), si scaglierà contro la figlia di Jesus ed Encarnacion. La madre di Camelia perderà la pazienza nell'istante in cui la giovane Urrutia si presenterà nel suo ostello con l’intento di riempire alcune bottiglie di vino.

Non appena Alicia le domanderà di Matias, la locandiera non potrà fare a meno di affrontare la sua rivale dicendole di sapere che sta cercando di portarle via suo marito.

Il Segreto, spoiler: il Castaneda e Alicia diventano amanti

Negli episodi della soap Il Segreto, che i telespettatori spagnoli hanno visto a ottobre 2019 e che il pubblico vedrà in Italia prossimamente per via della differenza di trasmissione tra quella nostrana e iberica, ci sarà un tradimento. Tutto avrà inizio quando Matias, dopo aver riabbracciato da poco la moglie e Camelia dopo aver trascorso quattro anni in prigione, si avvicinerà ad Alicia.

Quest’ultima e il Castaneda collaboreranno insieme per invitare i dipendenti della miniera di Isabel a ribellarsi con uno sciopero. La Del Molino in diverse occasioni dirà al marito di non cacciarsi nuovamente nei guai, ricordandogli che in passato è stato arrestato per aver appoggiato gli anarchici. Il nipote di Raimundo, sempre più in crisi con la consorte, si confiderà con la giovane Urrutia, che approfitterà della debolezza dell’uomo per farlo cadere tra le sue braccia.

Alicia dopo essere riuscita a sedurre Matias, però, gli sottolineerà di poter essere soltanto un amante per lui. Quest’ultimo accetterà la condizione della figlia di Encarnacion, facendole presente che non abbandonerà mai sua moglie e sua figlia.

L'Ulloa invita Matias a stare accanto alla sua famiglia, Marcela caccia la giovane Urrutia

Purtroppo a mettere in guardia Marcela ci penserà Dolores, che le rivelerà che suo marito ha intrapreso una tresca clandestina con Alicia.

A questo punto la Del Molino non perderà tempo per chiedere delle spiegazioni al consorte, che negherà la pesante accusa dicendole che si tratta soltanto di pettegolezzi. La locandiera non riuscirà a credere alle parole pronunciate dal marito, che farà i conti anche con un rimprovero del nonno Raimundo. L’anziano uomo consiglierà al nipote di concentrarsi soltanto sulla sua famiglia, ma nonostante ciò la giovane Urrutia non mollerà affatto la presa. Successivamente Marcela, avendo messo già fine alla relazione sentimentale con Tomas, sarà decisa a salvare il suo matrimonio. La proprietaria dell’ostello, non appena si troverà faccia a faccia con la sua rivale in amore, le dirà che non riuscirà a sottrarle suo marito.

Alicia scatenerà ancora di più la furia della Del Molino quando prenderà le difese di Matias, sostenendo che è libero di decidere cosa fare. La madre di Camelia, su tutte le furie, caccerà la giovane Urrutia fuori dal suo locale in malo modo in presenza di Dolores e non le farà avere il vino che aveva intenzione di acquistare.