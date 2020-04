La soap opera 'Una Vita' continuerà ad intrattene i telespettatori italiani, grazie ai nuovi colpi di scena che avverranno nel corso della quinta stagione. Gli spoiler spagnoli, in onda a breve sui teleschermi di Canale 5, svelano che Ramon Palacios (Juanma Navas) ritroverà il sorriso accanto ad una donna. Ebbene sì, il padre di Milagros trascorrerà sempre più tempo in compagnia di Carmen Sanjurjo (Maria Blanco), la serva di Samuel Alday (Juan Gareda).

Una Vita: Ramon esce dal carcere grazie all'aiuto di Antonito

Le nuove anticipazioni dello sceneggiato iberico, raccontano che Ramon otterrà la grazia con l'aiuto di Antonio (Alvaro Quintana). Il marito di Lolita, infatti, venderà la loro abitazione ad Acacias 38 a Bellita e Jose Dominguez per pagare le cospicue parcelle degli avvocati. Il Palacios giungerà nel quartiere in occasione di un salto temporale di 10 anni. Qui, il padre di Milagros sarà accolto in malo modo da Felipe (Marc Parejo), sprofondato nel tunnel dell'alcoolismo e delle donne di facili costumi.

Per questo motivo, l'avvocato in rovina comincerà ad aggredire psicologicamente e fisicamente l'ex amico, chiedendo addirittura alle vicine, con a capo Donna Susana, di fargli terra bruciata intorno. Lolita ed il marito, nel frattempo, cercheranno di stare vicino al loro congiunto, come Liberto e Carmen, con la quale instaurerà un rapporto speciale.

Il Palacios e Carmen sempre più vicini

Stando alle avvincenti trame di Una vita, in programma nei prossimi giorni su Canale 5, si evince che Ramon comincerà a trascorrere interi pomeriggi su di una panchina dei Giardini del Principe insieme a Carmen.

In questa circostanza, i due avranno la possibilità di approfondire la loro conoscenza. Durante questi incontri, la Sanjurjo si convincerà che il Palacios non possa aver ucciso Celia in quanto troppo buono d'animo. Per questo motivo, la serva confiderà a Lolita e Antonito che il loro congiunto sta certamente coprendo le spalle a qualcuno, tanto da aver trascorso dieci anni in carcere al suo posto.

La Sanjurjo difende il padre di Milagros davanti ai vicini di Acacias 38

Ma ecco arrivare il colpo di scena: la Sanjurjo andrà su tutte le furie quando Donna Susana definirà Ramon un assassino durante una merenda organizzata al Secolo XX alla presenza delle signore, tra cui Genoveva Salmeron, ossia la nuova consorte di Samuel. In questi momenti, la serva difenderà a spada tratta il padre di Milagros, schivando addirittura la rappresaglia di Felipe, che pretenderà che l'Alday la metta al suo posto. Un gesto, che sarà particolarmente apprezzato dal Palacios, che deciderà di interrompere ogni contatto con lei per evitare di metterla in seri guai.

Per questo motivo, l'uomo esigerà di incontrarla solo sulla panchina nei Giardini del Principe, dando inizio ad una nuova romantica story-line.