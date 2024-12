Quest'anno Un Posto al Sole andrà in onda il 24, 25 e 26 dicembre. Un calendario particolarmente favorevole ha permesso infatti che questi giorni cadessero da martedì a giovedì, consentendo di mostrare come le varie famiglie a Palazzo Palladini festeggeranno il Natale. In particolare ci sarà aria di festa a casa Saviani, dove saranno ospiti Nunzio Cammarota e Samuel, anziché Otello (come accadeva negli scorsi anni): i presenti si godranno un Natale tranquillo, anche se le anticipazioni dal 23 al 27 dicembre rivelano che subito dopo Rossella tornerà ad affrontare la questione Fusco, mentre Michele dovrà confrontarsi con Ferri.

Renato e Micaela stringeranno un'insolita alleanza, mentre Rosa accetterà un invito da parte di Pino. Dopo un Natale sereno, Mariella dovrà affrontare una spinosa questione in arrivo a Capodanno.

Un posto al sole non si ferma a Natale

Un posto al sole non si è mai fermato per Natale negli ultimi anni. Tuttavia, spesso uno di questi giorni cadeva di sabato o domenica. Quest'anno, però, il 24, 25 e 26 dicembre saranno al centro della settimana, e le puntate andranno regolarmente in onda. Lo stesso accadrà il 1° gennaio, che quest'anno sarà di mercoledì. Come da tradizione, invece, Upas non andrà in onda il 31 dicembre per lasciare spazio al discorso di fine anno del Presidente della Repubblica.

Gli spettatori potranno quindi cenare idealmente con i loro beniamini. In particolare, un'immagine promozionale distribuita in questi giorni mostra Michele, Silvia, Rossella, Nunzio e Samuel tutti insieme nell'appartamento di Silvia a Palazzo Palladini. Sembra invece che non ci sarà spazio per Otello, ormai sempre meno presente negli ultimi tempi.

Brutte notizie per Ida, Rosa esce con Pino

Ida riceverà una notizia sul piccolo Tommy, attualmente ancora ignota, che la getterà nello sconforto più totale. Occhi puntati, inoltre, sul 24 dicembre: in quel giorno, infatti, i due avranno un incontro inaspettato che potrebbe rovinare la loro vigilia.

Rosa accetterà di uscire con Pino, ma l'incontro fortuito con Viola la metterà in grande difficoltà e le farà capire che lei tiene ancora a Damiano.

Roberto sembrerà poco interessato ai festeggiamenti e per nulla incline al buonismo tipico di questi giorni di festa. Tuttavia, come da tradizione natalizia, l'uomo si ricrederà, mostrandosi ben disposto verso Michele nonostante i recenti contrasti.

Anticipazioni Upas dal 23 al 27 dicembre: Micaela si allea con Renato, Rossella vuole aiutare Enrica

Dopo la lite, avvenuta durante la recita natalizia di Jimmy, tra Manuela e Valeria, Micaela e Renato decideranno di allearsi per allontanare Valeria dalla vita di Niko.

Nel frattempo Mariella dovrà scegliere se accontentare Guido o Bice per Capodanno, ma Sasà le consiglierà di pensare a sé stessa.

Infine Rossella, sempre più convinta che la giovane Enrica stia subendo molestie da Fusco, deciderà di aiutare la sua collega.