La sesta e ultima puntata de Il Patriarca 2 in onda il 20 dicembre 2024 su Canale 5 vedrà al centro delle scene Nemo Bandera. Secondo le anticipazioni, oltre a far fronte alla sua malattia, il protagonista verrà a scoprire la verità sulla morte dell'amato figlio Carlo, ucciso da Mario. Nel frattempo Nina si troverà divisa tra Mario e Daniel. Per la ragazza non sarà facile riuscire a capire i suoi veri sentimenti e prendere una decisione che non faccia soffrire nessuno. Nel frattempo, Nemo sarà impegnato a cercare nuovi alleati per la sua guerra contro i Morabito.

Nina tra amore e tradimenti a Il Patriarca

Nella puntata finale Nina si troverà al centro di un drammatico triangolo amoroso. Dopo aver ascoltato la confessione d'amore di Mario a Lara, la donna deciderà di rifugiarsi tra le braccia di Daniel, il figlio del suo acerrimo nemico. Questa scelta non sarà priva di conseguenze, poiché Mario continuerà a nutrire sentimenti per Lara, ma sarà il padre del bambino che Nina ha in grembo e questo creerà una situazione di conflitto che metterà a dura prova l'equilibrio già fragile della famiglia Bandera.

La resa dei conti per Nemo Bandera

Il confronto tra Nemo Bandera e Raoul Morabito si intensificherà nell'ultima puntata de Il Patriarca. Entrambi i capi famiglia cercheranno alleati in Calabria per consolidare il loro potere e affrontare la crescente minaccia rappresentata l'uno dall'altro.

La lotta per il controllo del porto di Levante culminerà in uno scontro finale che prometterà colpi di scena. Gli eventi si svolgeranno in un contesto di vendetta e rivalità e la verità sulla morte di Carlo, il figlio di Nemo, verrà finalmente rivelata, scatenando una reazione devastante: il ragazzo è stato ucciso da Mario. In parallelo alle battaglie esterne, Nemo dovrà affrontare anche la sua lotta personale contro l'Alzheimer, che lo costringe a confrontarsi con la propria vulnerabilità.

Le sue condizioni di salute peggioreranno, rendendo il suo ruolo come patriarca sempre più precario.

La morte di Carlo, l'amato figlio di Nemo

Carlo Bandera è morto per mano di Mario Rizzi, avvocato e fedele collaboratore di Nemo, il Patriarca. Tutto era iniziato con un rapimento di Carlo da parte di Freddy che voleva chiedere un riscatto alla famiglia Bandera.

A salvare il ragazzo è intervenuto Mario, ma dopo le provocazioni di Carlo non ha resistito e lo ha aggredito spezzandogli il collo. Dopo questo tragico episodio, Mario ha continuato ad avere la fiducia dei Bandera perché ha nascosto tutto e ha fatto ricadere la colpa dell'omicidio su Freddy. Per Nemo scoprire di essere stato tradito da quello che considerava il suo uomo più fidato sarà certamente un duro colpo.