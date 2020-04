Lunedì 20 aprile andrà in onda una nuova puntata di Una vita e che precederà il salto temporale di 10 anni. Nel corso del nuovo episodio, i fan della soap tv iberica assisteranno alla tragica morte di Celia, la quale verrà ritrovata riversa a terra senza vita, dopo essere caduta dalla finestra di casa Palacios. Tutto farà supporre che sia stato Ramon a provocare la morte della moglie di Felipe ma, stando alle prossime anticipazioni, si scoprirà che le cose saranno andate molto diversamente.

Anticipazioni Una vita: Celia vuole portare via Milagros, Ramon tenta di fermarla

Nuovi colpi di scena terranno con il fiato sospeso i fan di Una vita, che dovranno dire addio a Leonor e Inigo, partiti per il Portogallo insieme a Tito e Flora. Non sarà però l'unico colpo di scena in onda il prossimo 20 aprile. Dalle anticipazioni infatti, si viene a sapere che anche un altro personaggio molto amato, si appresta a lasciare per sempre la soap iberica. Si tratta di Celia, la quale entrerà di nascosto in casa Palacios armata di coltello per portarsi via Milagros.

Come noto, la Alvarez Hermozo non accetta che i Palacios partano per la Francia e, nel suo delirio, cercherà di portare via la neonata prima della loro partenza. La donna, però, verrà scoperta da Ramon e tra i due avrà luogo una accesa discussione.

Celia muore cadendo dalla finestra di casa Palacios

Dalle anticipazioni riguardanti il prossimo episodio di Una vita, non emergono molti particolari su quanto accadrà tra Celia e Ramon.

Si verrà solo a sapere che al culmine della discussione, Celia precipiterà dalla finestra di casa Palacios. La donna verrà quindi ritrovata priva di vita in strada con accanto un coltello. Un evento drammatico che, come auspicabile, getterà nello sconforto sia Lucia che Felipe e scuoterà l'intero quartiere. Telmo intanto, tornato dal suo viaggio, verrà a conoscenza di quanto accaduto con l'eredità di Lucia e scoprirà che tutti lo ritengono responsabile del trasferimento del denaro all'ordine del Cristo Giacente.

Dopo questi eventi, i fan di una vita assisteranno al salto temporale, dove le vicende riprenderanno a distanza di 10 anni dalla tragica morte di Celia e dove, piano piano, verranno alla luce molti particolari. Ines Aldea, l'attrice che per quattro anni ha prestato il volto a Celia, tramite un post su Instagram, ha dato l'addio ai suoi fan, ringraziando tutti per la meravigliosa esperienza.

In attesa di scoprire se la morte di Celia sia stato un omicidio o un suicidio, si ricorda che la nuova puntata di Una vita andrà in onda lunedì 20 aprile a partire dalle 14.10 su Canale 5. Su Mediaset play, invece, è possibile rivedere gli episodi già trasmessi, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.