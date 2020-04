Mancano pochi giorni al ritorno su Canale 5 di Uomini e donne: le puntate inedite che andranno in onda a partire da lunedì 20 aprile, sono state registrate di recente, come documenta il promo che sta facendo il giro delle reti Mediaset da un po' di tempo. Su Witty Tv, inoltre, è possibile ascoltare le prime dichiarazioni che i protagonisti coinvolti nella nuova versione del format hanno rilasciato: Gemma e Giovanna sono speranzose di trovare l'anima gemella, Gianni e Tina pronti a commentare quello che accadrà.

Le emozioni di Gemma prima del debutto di Uomini e Donne

Sono più di dieci anni che Gemma Galgani partecipa a Uomini e Donne nella speranza di incontrare la persona giusta per lei. Oggi, dopo quasi un mese d'assenza dal video, la dama si sta preparando per debuttare nella nuova versione del dating-show, quella che andrà in onda a partire da lunedì 20 aprile.

La torinese ha rilasciato delle dichiarazioni a caldo a Witty Tv su quello che si aspetta dalle puntate inedite, confessando tutte le forti emozioni che sta vivendo nell'attesa di intraprendere l'avventura alla ricerca dell'anima gemella.

"So davvero poco, è un incontro al buio. La conoscenza attraverso una chat, per me è una cosa nuova. Porta ad un livello più approfondito. Ho molte aspettative e tanta curiosità".

Insomma, la "regina" del Trono Over ha accettato di mettersi in gioco un'altra volta, acconsentendo all'approccio esclusivamente virtuale che la nuova formula di U&D le concede: soltanto il giorno della scelta, infatti, Gemma potrà vedere il volto del signore che farà battere il cuore usando soltanto le parole.

Giovanna fiduciosa prima dell'inizio di Uomini e Donne

A cercare un fidanzato nella nuova versione di Uomini e Donne, non sarà soltanto Gemma Galgani: a rappresentare il Trono Classico da lunedì 20 aprile, sarà Giovanna Abate, la corteggiatrice non scelta da Giulio Raselli che è stata promossa al ruolo di tronista poche settimane prima dello stop alle registrazioni.

In un video che è stato caricato su Witty Tv, la romana ha ammesso: "Quest'idea mi gasa tantissimo.

È bello conoscere qualcuno solo con le parole. La parte fisica ti può falsare la realtà".

Insomma, la ragazza sembra prontissima a mettersi in gioco nella formula "vicini ma distanti" che la redazione ha pensato per permettere al dating-show di tornare in onda nel rispetto delle norme attualmente vigenti in tutta Italia.

Gianni e Tina ancora opinionisti di Uomini e Donne

Confermati nel ruolo di commentatori delle nuove puntate di Uomini e Donne, i "veterani" Gianni Sperti e Tina Cipollari, che a Witty Tv hanno confidato le aspettative che hanno sulla formula inedita che andrà in onda da lunedì prossimo.

Il tarantino ha fatto sapere di essere molto contento di tornare in Tv perché è consapevole che il dating-show può far compagnia a molte persone che vivono in quarantena da quasi due mesi. L'opinionista, però, ha promesso che terrà d'occhio tutti i misteriosi corteggiatori di Gemma e Giovanna perché è certo che tra loro possa esserci qualcuno con l'intenzione di ingannare le due protagoniste.

La bionda vamp, invece, ha dichiarato: "Una cosa nuova che non riesco neppure ad immaginare. Però si può capire se una persona è di pancia. Userò il mio intuito che non sbaglia mai".

Ancora non si sa se Maria De Filippi parteciperà in qualche modo alle puntate inedite del suo programma: nel promo che sta circolando sulle reti Mediaset da qualche giorno, la conduttrice spiega a voce il meccanismo alla Galgani e alla Abate prima di dare il via alla prima registrazione, quella che dovrebbe essere trasmessa su Canale 5 tra tre giorni esatti.