Vittorio Feltri ha colpito ancora e questa volta c'entrano i programmi televisivi. Il direttore di Libero, da sempre conosciuto per la sua schiettezza, ha criticato La Vita in Diretta, programma condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Il noto giornalista è stato piuttosto duro nel commentare la trasmissione di Rai 1 e non è stato tenero nemmeno nei confronti di Tagadà, in onda su La7, e Diario di Casa, trasmesso tutti i pomeriggi su Rai 1.

I commenti di Feltri contro La Vita in Diretta, Tagadà e Diario di Casa

"La Vita in Diretta fa più schifo di quella registrata", queste sono le pungenti parole twittate da Vittorio Feltri per esprimere la sua contrarietà nei confronti della trasmissione Rai. Non sono ancora note le ragioni che hanno spinto il giornalista a scrivere quel tweet, ma nelle ultime ore ha avuto da ridire anche su altri programmi televisivi. Il direttore di Libero infatti ha definito Diario di Casa un format televisivo pensato per intrattenere e informare i bambini in quarantena trasmettendo "idiozie raccapriccianti".

Il giornalista bergamasco si è scagliato anche contro Tagadà, programma in onda su La7 da lunedì a venerdì: "Non è una brutta trasmissione. Tiziana Panella è bravissima a distillare banalità impressionanti". Questi giudizi sferzanti di Feltri potrebbero provocare repliche da parte dei conduttori Lorella Cuccarini, Tiziana Panella, Alberto Matano e magari anche dagli autori dei format targati Rai e La7.

Feltri contro alcune trasmissioni tv: i commenti degli utenti di Twitter

A esprimere il proprio pensiero su quanto scritto da Vittorio Feltri contro i programmi televisivi La Vita in Diretta, Tagadà e Diario di Casa ci hanno pensato alcuni utenti di Twitter. Qualcuno infatti è intervenuto sotto ai tweet del direttore di Libero, commentando: "Tutti uguali, non si salva nessuno Mediaset, Rai, La7". I commenti dei telespettatori però non sono stati tutti a favore di quanto scritto dal noto giornalista.

Difatti c'è chi ha criticato Feltri, commentando in maniera piuttosto sarcastica: "Come critico tv diciamo che è ancora fragile". Poi qualcuno ha attaccato duramente il noto giornalista bergamasco scrivendo: "La tua vita è davvero molto triste invece". Insomma a quanto pare Feltri è riuscito ancora una volta a far parlare di sé nel bene e nel male senza, come suo solito, curarsi troppo del giudizio degli altri.

Come critico tv diciamo che è ancora "fragile" 🤣❤ — Drselina (@selinapersonal) April 20, 2020

Tutti uguali, non si salva nessuno.,Mediaset, Rai ,La 7 — Mr.Smith (@ValentMihai) April 20, 2020