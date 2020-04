Il direttore e fondatore di Libero Vittorio Feltri lancia una domanda sul suo account Twitter e, ovviamente, si scatena subito il dibattito tra i followers. Sono poche le parole che scrive Feltri ma sono di quelle che poi lasciano spazio a tante interpretazioni su due dei principali protagonisti della Politica italiana di questo momento. Feltri scrive: 'Rocco Casalino e Giuseppe Conte sono amichetti? Forse sì, forse no. Ditemelo voi'.

La domanda che si pone Feltri sul capo del Governo e il suo portavoce, viene lanciata nella serata di lunedì 13 aprile.

È tardi, è la serata di Pasquetta ma non mancano di certo i commenti. Pro Feltri in molti ma c'e anche chi lo attacca per questa uscita.

Rocco Casalino e Giuseppe Conte sono amichetti? Forse sì forse no. Ditemelo voi. — Vittorio Feltri (@vfeltri) April 13, 2020

Una follower rivolta a Feltri: 'Comincio ad amarti'

C'è chi posta fotografie di Rocco Casalino di molti anni fa, poco dopo l'uscita dalla casa del Grande Fratello, trasmissione nella quale è stato in gara. E rivolto a Feltri scrive: 'Decida lei'.

C'è poi chi posta la foto attuale di Rocco Casalino e scrive: 'La first Lady'. I commenti sono di vario tenore e c'è anche chi afferma di non essere interessato a quello che scrive Feltri ma di essere molto più preoccupato per quello che i due stanno facendo al Governo. Se poi c'è chi scrive rivolto a Feltri 'comincio a volerti bene' c'è anche chi scrive che per molti italiani non cambierebbe niente e Conte rimarrebbe sempre un grande presidente.

E, rivolto a Feltri, 'lei sempre un pessimo giornalista'. Se alcuni commenti non sono di certo riportabili, c'è anche chi si dice disinteressato alla questione ma 'se sparissero alle Hawaii sarei felice pur di vederli mano nella mano'.

C'è poi chi ne fa una analisi dal punto di vista politico ritenendo non rilevante la domanda che si pone il direttore di Libero ma molto rilevante come stanno gestendo, o meglio 'non stanno gestendo', questa fase di crisi.

E c'è chi dice che 'sarebbe meglio che svolgessero bene il loro lavoro'. Poi chi argomenta: 'a me dell'orientamento sessuale non interessa nulla. Il sesso non è influente contano le capacità. Etero o gay restano due incapaci pericolosi'.

I critici: qui toccate vette altissime del giornalismo

C'è ironicamente chi si chiede 'chi glielo dice alle bimbe di Conte?' mentre altri non rivolgono di certo parole gentili a Feltri visto che si leggono frasi come 'sei irrecuperabile', 'disse il fenomeno', 'si vergogni', 'mi imbarazzo per te', 'vette altissime del giornalismo' e 'penso che gli alberi si stiano vergognando di darti ossigeno'.

Continuando a scorrere i commenti che la frase di Vittorio Feltri ha provocato, c'e anche chi si chiede che diretta scoppiettante ci potrà fare Andrea Scanzi dopo questa frase. E, infine, se c'è chi commenta Feltri si prende così come è c'e anche chi dice che questa sia l'unica cosa che non deve interessarci in questo momento.