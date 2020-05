Nuovi colpi di scena appassioneranno i fan di Una vita nelle nuove puntate in onda la prossima settimana, da lunedì 1 fino a venerdì 5 giugno su Canale 5.

In particolare le vicende di Acacias 38 si incentreranno sul ritorno nel quartiere di Telmo, il quale metterà alle strette Lucia riguardo alla paternità del piccolo Mateo, il Martinez quindi scoprirà di essere il padre del bambino. Oltre a ciò, nuovi intrighi riguarderanno Genoveva, la quale si ritroverà di fronte ad Ariza, un uomo del suo passato che non tarderà a minacciare lei e Samuel.

Una vita, anticipazioni: Telmo sa di essere il padre di Mateo

Dalle anticipazioni riguardanti ciò che andrà in onda dal 1° al 5 giugno prossimi, si viene a sapere che Cinta farà la conoscenza del pretendente scelto da Bellita. Si tratta di Norberto, il figlio di un ambasciatore messicano con cui la ragazza trascorrerà una serata a teatro. L'appuntamento però sembrerà non andare come previsto, visto che il giovane non si comporterà proprio da gentiluomo con Cinta, la quale gli rifilerà uno schiaffo.

Gli spoiler svelano inoltre che Telmo, dopo qualche giorno di assenza, farà ritorno ad Acacias, rendendo felice Lucia, la quale non riuscirà più a nascondere i sentimenti che ancora prova per l'ex.

Il Martinez metterà alle strette Lucia, dicendole di essere certo di essere il padre di Mateo. Sembrerà quindi inutile per Lucia continuare a mentire.

Una vita, anticipazioni 1-5 giugno: Samuel e Genoveva minacciati da Ariza

Mentre Telmo e Lucia sembreranno essere sempre più vicini, le anticipazioni svelano che i guai per Genoveva non saranno finiti.

Dopo aver passato una notte in carcere per aver accidentalmente ferito Rosina, la moglie di Samuel si imbatterà in un misterioso uomo che da giorni si aggira nel quartiere in cerca di lei. Si scoprirà che l'uomo in questione è Ariza e che fa parte del passato della donna. Inizialmente la Salmeron non dirà nulla al marito sull'inquietante incontro, ma quest'ultimo ne verrà ugualmente a conoscenza.

Sarà proprio Ariza in seguito a minacciare i coniugi Alday, esigendo che Samuel si metta in contatto con il senatore Ojeda Tapia, al fine di agevolare i suoi affari. In caso contrario Ariza si vedrà costretto a rivelare a Cristobal il loro indirizzo.

Intanto Felipe, sembrerà disposto a rimettersi in carreggiata, mettendo da parte il dolore per la perdita di Celia. L'avvocato sospetterà che dietro il suo nuovo incarico di lavoro ci sia lo zampino di Ramon. Il Palacios d'altronde non ha mai abbandonato quello che reputa ancora un amico e farà di tutto pur di aiutarlo a risollevarsi.