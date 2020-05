Una vita nei prossimi episodi darà spazio alla storyline che porterà alla tragica uscita di scena di Samuel Alday. Le trame relative alle puntate in onda dal 31 maggio al 5 giugno rivelano che Ariza, il nuovo arrivato nel quartiere, minaccerà i coniugi Alday di dare il loro indirizzo a Cristobal Cabrera se non dovessero mettersi in contatto con il senatore Ojeda Tapia. Nel frattempo, Cinta uscirà con il suo pretendente Norberto, ma al termine dell'incontro finirà per schiaffeggiarlo mentre Lucia confesserà a Telmo che Mateo è suo figlio e che Eduardo lo ha sempre saputo. Infine Felipe, dopo aver scoperto che dietro al suo nuovo incarico c'è Ramon, litigherà nuovamente con lui.

Felipe riceve un incarico lavorativo

Le trame di Una vita dal 31 maggio al 5 giugno, rivelano che Servante farà di tutto per poter aggiustare la macchina per cucire di Camino. Intanto, Samuel e Genoveva andranno al teatro dell'opera inconsapevoli che il misterioso Ariza li osserva da lontano. Poco dopo, Carmen dirà alla Salmeron che un uomo la sta cercando. Nel frattempo, Bellita presenterà a Cinta un nuovo pretendente che inizialmente non piacerà alla giovane. Tuttavia, dopo un po' resterà affascinata dall'educazione del bel Norberto, figlio dell'ambasciatore messicano. Aranxta ed Emilio, però, nutriranno non pochi sospetti sul giovane. Più tardi, Ariza riuscirò ad intercettare Genoveva e la aggancerà per strada mentre Felipe riceverà a sorpresa un nuovo incarico lavorativo e darà l'impressione di voler finalmente dare una svolta alla sua vita.

Cinta schiaffeggia Norberto

Gli spoiler di Una vita fino al 5 giugno, ci dicono ancora che Telmo, dopo aver lasciato Acacias per qualche giorno, tornerà nel quartiere e Lucia non riuscirà a nascondere la felicità per avere nuovamente vicino il suo grande amore. Martinez, però, metterà subito al corrente la giovane di aver preso informazioni su di lei e sul suo matrimonio e per tale motivo ha la certezza che Mateo è suo figlio e le chiederà di raccontargli tutta la verità.

Nel frattempo, Norberto e Cinta passeranno una piacevole serata a teatro, ma a termine dell'incontro, la giovane sarà molto scossa e darà uno schiaffo al suo spasimante. Poco dopo, José Miguel si renderò conto di quanto accaduto tra sua figlia ed il figlio dell'ambasciatore messicano. Intanto, Genoveva farà di tutto per nascondere a Samuel che Ariza li ha trovati, ma tutti i suoi sforzi risulteranno vani.

Lucia rivela a Telmo che Mateo è suo figlio

Nei prossimi episodi di Una vita, vedremo Felipe scoprire che dietro al suo incarico lavorativo c'è Ramon e per tale motivo avrà un nuovo scontro con Palacios. Nel frattempo, Lucia rivelerà a Telmo che Mateo è suo figlio e che suo marito Eduardo ha sempre saputo la verità. Più tardi, Cinta racconterà a Bellita e José Miguel che Norberto si è comportato molto male cercando di farla ubriacare per poi tentare un approccio con lei. Intanto Ariza, dopo essere riuscito a mettersi in contatto con Genoveva, minaccerà lei e Samuel. Il misterioso uomo, dirà loro che se non si metteranno in contatto con il senatore Ojeda Tapia al più presto, rivelerà a Cristobal Cabrera, l'ex amante della Salmeron, dove vivono attualmente.