In un'intervista rilasciata a Novella 2000, Vittorio Collina ha ammesso di aver mentito a Maria De Filippi quando è stato ospite a Uomini e donne. L'ex protagonista di Temptation Island ha dichiarato di avere agito così solamente per non ferire la sua ex fidanzata Katia Fanelli. Inoltre Vittorio ha dichiarato che la relazione con Vanessia Cinelli è giunta al capolinea perché lei si è allontanata.

Vittorio Collina e Katia Fanelli sono stati due protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island. Nonostante il giovane romagnolo fosse innamorato perso della sua compagna, aveva deciso di lasciarla nel momento decisivo del falò.

Secondo Collina, Katia gli avrebbe infatti mancato più volte di rispetto.

Le ultime dichiarazioni di Vittorio Collina

Vittorio Collina ha ora deciso di ammettere i suoi errori su una vicenda accaduta a metà settembre del 2019. Nell'ospitata a Uomini e Donne per un confronto con la sua ex fidanzata Katia, Vittorio ha mentito alla conduttrice del dating-show. Collina ha spiegato che in quell'occasione Maria De Filippi gli aveva chiesto in modo diretto di non mentire a Katia Fanelli e di ammettere di essere innamorato di un'altra ragazza, poiché non c'era nulla di male.

A distanza di quasi un anno, Vittorio Collina ha deciso di raccontare la sua verità. Lo speaker romagnolo ha ammesso di aver mentito in puntata.

All'epoca Vittorio aveva dichiarato di essere solo amico di Vanessa, ma la realtà era ben diversa: lui e la Cinelli avevano infatti iniziato una relazione sentimentale. L'uomo ha dichiarato di aver mentito alla sua ex e anche alla conduttrice Maria De Filippi perché non voleva ferire Katia. La bugia del giovane potrebbe dunque essere interpretata a fin di bene.

Vanessa Cinelli ha lasciato Vittorio

Nell'intervista al settimanale diretto da Roberto Alessi, Vittorio Collina ha fatto chiarezza anche sulla sua attuale situazione sentimentale. Il giovane ha dichiarato di essere single ormai dalla fine del 2019. Vittorio ha raccontato infatti che sin dallo scorso novembre Vanessa Cinelli gli era apparsa sempre più distaccata, fino a quando non ha ammesso apertamente di non provare più alcun sentimento per lui.

Per Vittorio non è stato semplice accettarlo, come ha dichiarato sulle pagine di Novella 2000: "Ho cercato di farmene una ragione, non senza difficoltà". Ricordiamo che Vittorio ha conosciuto Vanessa durante il suo percorso a Temptation Island. All'epoca l'uomo faceva coppia con Katia Fanelli, mentre la giovane ricopriva il ruolo di tentatrice. Oggi Vittorio Collina è tornato single. Il bel romagnolo si sta concentrando sui suoi progetti professionali.