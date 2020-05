Alessandro Graziani terminata l’esperienza a Uomini e donne ha rilasciato un’intervista al magazine del dating-show di Canale 5. L’ex corteggiatore di Giovanna Abate oltre a dire la sua sull'esperienza da corteggiatore, ha commentato l'addio tra Serena Enardu e Pacifico Settembre in arte Pago.

È bene sapere che Alessandro Graziani ha partecipato a Temptation Island Vip in veste di tentatore. Nel programma il pallavolista si era avvicinato a Serena Enardu, tanto che la 43enne aveva mostrato dei dubbi sulla relazione con Pacifico Settembre.

Le ultime dichiarazioni di Alessandro

Alessandro Graziani nell’intervista a Uomini e Donne magazine ha espresso la sua opinione sulla fine della relazione tra Serena Enardu e Pago.

L'ex corteggiatore di Giovanna Abate ha spiegato di non essere al corrente sui motivi che hanno portato la coppia nuovamente alla rottura. Inoltre Graziani ha affermato: “Come detto in altre occasioni, sono convinto di non essere stato io il motivo del loro allontanamento”.

Il giovane ha precisato di non avere più sentito la 43enne originaria di Cagliari da gennaio. Poi, Alessandro ha ammesso di volere restare il più lontano possibile Pacifico Settembre e Serena Enardu per evitare fraintendimenti.

Prima di concludere il capitolo legato all'esperienza vissuta a Temptation Island Vip, Alessandro Graziani ha rivolto un pensiero a Pago: “Mi dispiace per lui perché ha sofferto molto”. Infine il giovane è tornato a dichiarare che, i problemi tra Serena ed il suo compagno c'erano anche prima del reality.

L’ex corteggiatore lascia le porte aperte a Giovanna Abate

Alessandro Graziani è fresco di partecipazione a Uomini e Donne come corteggiatore. Nell'intervista per il magazine del programma, il giovane ha spiegato di aver lasciato il dating-show perché non tollerava il modo di fare della tronista.

Graziani ha ammesso di essere deluso per come siano andate le cose, ha ammesso inoltre che poteva innamorarsi della 25enne nonostante i due avessero dei caratteri differenti.

Nell'intervista, Graziani ha fornito anche un commento su Sammy Hassan e Davide Basolo. In merito al primo, l'ex corteggiatore ha affermato che Samy sia più intenzionato a fare spettacolo piuttosto che conquistare Giovanna. Per quanto riguarda l'Alchimista, invece, Alessandro ha confessato di non aver visto Giovanna Abate entusiasta quando il corteggiatore misterioso ha tolto la maschera.

A proposito del modo di fare di Davide Basolo, Graziani ha dichiarato che ha scelto il momento giusto per svelare la sua identità.

Infine, Alessandro Graziani ha aperto a un'ipotetica conoscenza in futuro con Giovanna Abate se dovesse ricevere un due di picche: "Non le chiuderei le porte in faccia".