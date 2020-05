Dal lunedì al sabato, alle 13:40 su Canale 5, va in onda Beautiful, soap seguita da una media di tre milioni di telespettatori. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 1 a sabato 6 giugno, Thomas continuerà a fare di tutto per conquistare Hope, scrivendo una finta lettera - testamento di Caroline in cui la defunta Spencer invita il Forrester a trovare una donna che possa occuparsi del figlio. La Logan sentita la lettera penserà di lasciare Liam per occuparsi del bambino.

Hope sente Flo e Zoe che parlano di Beth e chiede delle spiegazioni

Nelle puntate di Beautiful in onda su Canale 5 dall'1 al 6 giugno, Zoe farà di tutto affinché Flo non si trasferisca a casa di Quinn.

La Buckingham sarà totalmente contraria e ribadirà che Hope non dovrà mai scoprire la verità sulla piccola Beth. Proprio mentre le due ragazze discuteranno, entrerà Hope e chiederà loro delle spiegazioni sulla conversazione appena sentita. Flo e Zoe, a modo loro, cercheranno di dare delle giustificazioni. La Buckingham, temendo che la verità possa venire fuori, proverà in ogni modo a convincere Flo e Shauna a tornare a Las Vegas.

Thomas inganna Hope leggendole una falsa lettera di Caroline

Thomas scriverà una falsa lettera - testamento in cui Caroline lo raccomanda, nel caso in cui dovesse succederle qualcosa, di trovare una donna che possa fare da madre al piccolo Douglas. Una volta terminata la lettera la porrà in una vecchia scatola dei ricordi e raggiungerà la Logan in salone, dove quest'ultima rattristata non riuscirà a non pensare alla piccola Beth.

Il giovane Forrester le risponderà di provare gli stessi sentimenti di angoscia, soprattutto dopo che gli è stata consegnata l'ultima scatola dei ricordi di Caroline. Sarà in questo momento che i due troveranno e leggeranno insieme questa lettera. La Logan si sentirà molto turbata nel sentirne il contenuto e penserà che forse il destino ha voluto che incontrasse Douglas per fargli da madre.

La realtà sarà ben diversa, in quanto tutto questo rientrerà nel piano di Thomas per conquistare Hope.

Hope medita di separarsi da Liam per dedicarsi a Douglas

Secondo le anticipazioni di Beautiful, Wyatt cercherà di convincere Liam a lasciare Hope per tornare da Steffy e le bambine. Flo e Shauna non saranno per nulla intimidite da quanto detto da Zoe e accetteranno la proposta fatta da Quinn ed Eric: le due si trasferiranno a casa Forrester e la Fuller sarà particolarmente contenta, in quanto spera che in questo modo Wyatt e Flo possano riavvicinarsi.

Hope dopo aver sentito la finta lettera scritta da Thomas, mediterà sull'idea di separarsi da Liam per fare da madre al piccolo Douglas. Lo Spencer non si arrenderà all'idea di perdere la moglie e le farà una proposta.