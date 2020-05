Pierdavide Carone è tornato dopo due anni di silenzio nei quali ha passato un periodo difficile, lottando contro un tumore. L'ex cantante di Amici di Maria De Filippi ha scoperto di avere un cancro e, dopo la diagnosi ha subito un'operazione, è guarito nel giro di pochi mesi. Ora il cantautore è tornato a fare musica, lanciando il singolo Forza e coraggio.

Pierdavide Carone torna a fare musica dopo il tumore

Pierdavide Carone ha passato un periodo buio nell'ultimo periodo, in quanto ha scoperto di avere un tumore, ma fortunatamente è riuscito a sconfiggerlo. Intervistato a Tgcom24, l'ex vincitore del premio della critica di Amici, ha raccontato come è nato il suo nuovo singolo 'Forza e coraggio'.

Il cantautore romano ha definito 'inno' questo suo nuovo bravo, scritto in un periodo particolare che ha dato inizio a grandi trasformazioni. Nonostante l'ex alunno di Amici sia molto riservato, il cantante ha detto che inizialmente ha tenuto nascosta la malattia, dicendolo solo ai Dear Jack, band con la quale era impegnato nei tour in giro per l'Italia, pertanto è stato necessario raccontare a loro la verità e i motivi che lo portavano lontano dai palchi per un po'.

Il tumore è stato sconfitto: 'Non ho avuto il tempo di metabolizzare del tutto quello che è capitato'

Pierdavide Carone, nel corso dell'intervista ha detto: "Non ho avuto il tempo di metabolizzare del tutto quello che è capitato".

Il cantante di 'Nanì' ha spiegato che si considera uno dei pazienti più veloci a sconfiggere il male, in quanto dal momento in cui gli hanno comunicato la spiacevole notizia, in due settimane ha subito un'operazione e, trascorsi tre mesi, era tutto terminato. Dopo aver superato questa battaglia, Pierdavide ha avuto problemi familiari in quanto suo papà non è stato molto bene, così da assistito è diventato assistente.

Il nuovo singolo 'Forza e coraggio' e il futuro della musica dopo la pandemia

Pierdavide Carone intervistato da Tgcom24, ha detto che il suo nuovo singolo 'Forza e coraggio', non sa quanto lo farà guadagnare e quanti numeri riuscirà a realizzare, ma il cantautore ha detto che parte del ricavato all'ospedale Humanitas.

La nuova canzone rappresenta per Pierdavide una specie di resilienza e vorrebbe fosse così per tutti, parlarne per lui è una forma di esorcismo. Il mondo della musica e dei concerti sono molto cambiati dopo la pandemia e attualmente i live sono fermi e l'ex cantante di Amici si è detto preoccupato per questa situazione: "Saltare un anno di concerti è faticoso". In merito alle decisioni del governo, il cantautore romano ha affermato: "I provvedimenti in atto non sono esaustivi."