Dopo l'indiscrezione lanciata da Dagospia, in queste ultime ore è arrivato un comunicato dell'Ansa dal quale si apprende che Mara Carfagna è in dolce attesa.

Il sito diretto da Roberto D'Agostino aveva pubblicato per primo delle foto scattate da un lettore che immortalavano la Carfagna intenta a fare acquisti in un negozio di abiti premaman.

Primo figlio per Mara Carfagna

Per la deputata di Forza Italia si tratterebbe del primo figlio. Mara Carfagna, 44 anni, in alcune interviste del passato non ha nascosto il suo desiderio di diventare mamma. Circa un anno fa (era il 31 maggio 2019), intervenuta al programma Belve, ha dichiarato senza mezzi termini: "Ho il desiderio di avere un figlio".

La deputata di Forza Italia ha aggiunto che, purtroppo, ha dovuto rimandare la realizzazione del suo sogno in seguito alla fine del tormentato matrimonio con Marco Mezzaroma: "Mi sono ritrovata a un anno dalle nozze, sola, in viaggio per Zanzibar con una mia cara amica. E quello avrebbe dovuto essere il romantico anniversario con mio marito, magari in attesa di un bambino. Mi sono sentita sola e fuori luogo".

L'ex ministra per le Pari Opportunità ha poi ribadito il suo desiderio di maternità al settimanale Chi. In questa circostanza, infatti, ha detto: "Come tutte le donne, ho sofferto e ho fatto soffrire. Adesso sto bene con Alessandro Ruben. Un uomo presente e attento che compensa con la sua solarità il mio carattere rigido e severo.

Sento il bisogno di un figlio. Arriverà al momento giusto".

Dalla rottura con Mezzaroma al legame con Ruben

Mara Carfagna si è sposata con Marco Mezzaroma il 25 giugno 2011. I testimoni di nozze sono stati Silvio Berlusconi per lei e Giuseppe De Mita (nipote di Ciriaco) per lui. Il matrimonio è durato però appena un anno: dopo la separazione, è arrivato anche l'annullamento da parte della Sacra Rota.

A partire dal 2013, si è legata sentimentalmente all'avvocato Alessandro Ruben, ex deputato del Popolo delle Libertà dal 2008 al 2010, quando ha deciso di aderire al gruppo parlamentare Futuro e Libertà per l'Italia. La coppia si è sempre dimostrata molto unita e, a quanto pare, presto potrebbero diventare genitori.

C'è da sottolineare che il comunicato dell'Ansa non è stato seguito per adesso da una nota ufficiale dei diretti interessati. Mara Carfagna e Alessandro Ruben non hanno rilasciato finora dichiarazioni ufficiali sulla gravidanza annunciata dall'agenzia di stampa.