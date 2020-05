Mancano poche ore alla messa in onda di una nuova puntata di U&D, di oggi 5 maggio, la seconda di questa settimana dopo il ritorno alla formula classica. Le anticipazioni fornite da Witty Tv informano i telespettatori che Giovanna Abate siederà a centro studio e si confronterà con uno dei suoi corteggiatori (di cui non è ancora stato mostrato il volto). Le dame del Trono Over, invece, parteciperanno a una nuova sfilata: Tina Cipollari criticherà Gemma Galgani per la scenetta che riproporrà davanti a tutti.

Spoiler della nuova puntata di U&D: Giovanna in studio

Al termine delle due settimane di tempo che la redazione si è concessa per testare la formula virtuale, ieri Uomini e donne è tornato alla sua versione classica, ovvero quella in studio.

La puntata che è andata in onda il 4 maggio è stata quasi interamente dedicata a Gemma Galgani e al suo romantico, ma bizzarro, incontro con "Sirius", il suo corteggiatore 26enne.

Oggi, invece, il dating show si occuperà dell'altra protagonista che ha animato gli appuntamenti precedenti, ovvero Giovanna Abate.

Le anticipazioni che ha dato Witty Tv con un video, mostrano la bella tronista al centro dello studio mentre attende l'ingresso di uno dei suoi spasimanti.

Gli spoiler fino a ora trapelati, però, non svelano né il nome né il volto del ragazzo che la romana incontrerà: si ipotizza che possa trattarsi di "Alchimista" (col quale ha chattato nei giorni scorsi) oppure di Alessandro Graziani (che su Instagram ha pubblicato una sua foto accanto a una valigia prima di partire per Roma, dove si registra U&D).

Gemma fa discutere nella nuova sfilata di U&D

Un'altra piccola anticipazione che gli addetti ai lavori hanno dato sulla puntata odierna di U&D, è quella riguardante lo scontro verbale che ci sarà tra Gemma Galgani e Tina Cipollari.

Dopo aver visto la torinese in passerella con addosso una camicia bianca, l'opinionista inizierà a criticarla: pare sia stata la scenetta che la dama ha riproposto durante la sfilata (che nel video di Witty Tv non è stata inserita per non dare troppi spoiler) a far infuriare la bionda vamp.

Anche le altre protagoniste del parterre femminile sfileranno, dopodiché sarà stilata una classifica con i voti assegnati dai cavalieri presenti alla registrazione.

Ombre sul nuovo protagonista di U&D, Nicola in arte 'Sirius'

Dopo due settimane d'attesa, ieri i fan di U&D hanno conosciuto il volto di uno dei signori con i quali ha chattato Gemma durante la versione virtuale della trasmissione.

"Sirius", che nelle conversazioni precedenti si era descritto come un 26enne ufficiale della Marina, il 4 maggio è apparso per la prima volta in Tv. Nonostante siano stati in molti a criticare la sua scelta di corteggiare una donna che ha 44 anni in più di lui, il ragazzo è sembrato convinto di voler proseguire la frequentazione con la Galgani.

Sul web, però, in tanti hanno storto il naso soprattutto dopo aver visto il profilo Instagram di Nicola: Vivarelli, infatti, nella sua biografia social si è descritto sì come un ufficiale, ma anche come un modello e brand promoter (influencer) iscritto a una nota agenzia di spettacolo.

Il sospetto che "Sirius" punti più alla visibilità che il dating show Mediaset regala, più che al cuore di Gemma, dunque si fa sempre più forte, soprattutto tra i più attenti spettatori. La dama torinese, però, almeno per ora sembra non voler dare ascolto a chi le sta consigliando in tutti i modi di non fidarsi di un ragazzo di soli 26 anni che sostiene di volersi fidanzare con lei.

Come andrà a finire? Probabilmente si dovrà aspettare ancora qualche settimana prima che Gemma si renda conto che questo rapporto fa acqua da tutte le parti.