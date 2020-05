A meno di 24 ore dal ritorno in Tv di Uomini e donne, sul web cominciano a circolare i primi indizi sulle registrazioni che sono in corso proprio in questi giorni. Come è noto, il dating-show sta per tornare alla sua formula originale (ovvero in studio, ma senza pubblico), ma si sa ancora poco sui protagonisti che parteciperanno alle nuove puntate. Per quanto riguarda il Trono Classico, però, pare che si comincerà con i percorsi già avviati di Giovanna Abate e Carlo Pietropoli: i corteggiatori di entrambi i tronisti, infatti, hanno usato i social per far sapere di essere in partenza.

Carlo Pietropoli potrebbe scegliere al rientro a Uomini e Donne

Mentre su Canale 5 andavano in onda le ultime puntate di Uomini e Donne dedicate alle conoscenze virtuali di Gemma e Giovanna, negli studi Elios iniziavano le registrazioni degli appuntamenti che saranno trasmessi in Tv a partire da lunedì 4 maggio.

Come ha anticipato Maria De Filippi in una recente intervista, il dating-show Mediaset torna alla sua formula originale dopo due settimane: gran parte dei protagonisti del cast (fatta eccezione per quelli che vivono nelle zone più colpite dall'emergenza sanitaria), siederanno al loro solito posto dello studio televisivo.

La programmazione del format, dunque, sta per riprendere regolarmente: la redazione ha deciso di occuparsi simultaneamente sia delle vicende amorose dei "senior" che di quelle dei tronisti più giovani.

A proposito dei ragazzi che cercavano l'amore nel Trono Classico prima della pausa, si vocifera che uno di loro sia prossimo a fare la sua scelta definitiva.

Guardando le Stories che Cecilia Zagarrigo ha pubblicato su Instagram ieri, 2 maggio, in molti hanno notato che si trovava in albergo e non nella sua casa di Torino.

Il sospetto che hanno tanti, è che la corteggiatrice abbia raggiunto Roma per registrare una puntata di U&D importante, quella che potrebbe vedere la fine del percorso di Carlo Pietropoli.

Giovanna pronta a incontrare i corteggiatori a Uomini e Donne

Se Carlo era rimasto con due sole corteggiatrici prima dello stop alle registrazioni (per questo si pensa che il suo trono sia agli sgoccioli), la collega Giovanna Abate aveva iniziato da pochissimo il suo percorso sulla poltrona rossa di Uomini e Donne.

La redazione, però, ha deciso di dare alla romana la possibilità di conoscere nuovi aspiranti spasimanti nella versione digitale del dating-show che è andata in onda fino a venerdì scorso: è nelle ultime settimane, infatti, che la bella tronista si è avvicinata sensibilmente a "Leonardo" e "Alchimista".

Se la conoscenza con Sammy pare essersi interrotta in modo brusco, è con Alessandro Graziani che la giovane ha ancora qualcosa in sospeso: il ragazzo, infatti, si è immortalato su IG mentre faceva la valigia, probabilmente per raggiungere Roma e gli studi Elios nei prossimi giorni.

Gemma e gli altri Over in studio per Uomini e Donne

Se il Trono Classico sembra ripartire solo da Carlo e Giovanna (forse rimandando alle prossime settimane i percorsi alla ricerca dell'anima gemella di Sara e Daniele), l'Over riapre i battenti puntando tutto sui suoi più amati e discussi protagonisti.

A partecipare alle nuove puntate di Uomini e Donne, dunque, sarà sicuramente Gemma Galgani: la dama è pronta ad incontrare i corteggiatori con i quali ha chattato ultimamente ("Occhi blu" e "Sirius" in primis) e a scoprire se le hanno detto la verità oppure hanno finto.

Armando Incarnato e Veronica Ursida, inoltre, nelle scorse ore hanno usato i social network per far sapere di essere a Roma (la donna si è fotografata nei camerini degli studi Elios), mentre altri personaggi come Barbara De Santi o Roberta Di Padua hanno preferito non regalare nessuna anticipazioni ai curiosi.