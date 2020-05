Armando Incarnato è stato il protagonista della puntata di Uomini e Donne andata in onda mercoledì 27 maggio. Nel corso della trasmissione, il cavaliere napoletano è stato accusato da Gianni Sperti, in quanto sembra abbia passato gli ultimi mesi a casa sua con la ex Jeanette. Armando ha abbandonato lo studio quando si è presentata in collegamento la sua ex compagna. Nella giornata di giovedì 28 maggio, Armando ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, in cui ha aggiunto una didascalia, senza però specificare a chi si riferisse. Tuttavia, qualche follower ha pensato fosse rivolto a Gianni Sperti, in seguito alle insinuazioni che ha fatto sul suo conto durante la puntata.

Armando ha pubblicato un post su IG: alcuni follower pensano sia rivolto a Gianni Sperti

Armando ha pubblicato una sua fotografia su Instagram, accompagnandola da una didascalia che sembrerebbe rivolta a Gianni Sperti. Un follower di Incarnato ha commentato scrivendo: "Hai dimenticato di taggare Gianni". Incarnato non ha menzionato nessuno ed è rimasto vago nella didascalia della fotografia, scrivendo così: "L'unica differenza tra me e te è che conosco la mia vita. Quando parlo di me lo faccio per fatti accaduti e vissuti, tu per supposizioni e illazioni. Non cambierò mai il mio modo di essere per piacere agli altri, sarò sempre schietto e sincero, anche a costo di sembrare non quello che loro vogliono.

Spero soltanto che un giorno anche tu come gli altri ti possa ricredere sul mio conto. Con affetto Armando".

Nella puntata del 27 maggio di Uomini e Donne Armando ha avuto un duro scontro con Gianni Sperti

Armando Incarnato è stato accusato da Gianni Sperti, nel corso della puntata andata in onda il 27 maggio, di avere una relazione con la sua ex fidanzata Jeanette con la quale ha avuto una relazione durata alcuni anni.

Durante la trasmissione andata in onda mercoledì 27 maggio, sono state mostrate a video le prove fotografiche che testimonierebbero che i due ex fidanzati hanno trascorso un periodo insieme quando c'erano le restrizioni nel nostro paese per la pandemia. Jeanette si è mostrata in collegamento in studio, ma una volta che quest'ultima ha iniziato a parlare Armando ha lasciato la trasmissione.

I dubbi su Incarnato da parte dell'opinionista di Uomini e donne non sono nuovi, già qualche mese fa erano arrivate a Gianni delle segnalazioni da parte di persone che sostenevano che Incarnato e la sua ex fossero in realtà ancora una coppia. L'ex compagna di Armando, durante il suo intervento in trasmissione ha riferito di essere andata a casa di Incarnato a prendere il sole mentre lui non c'era. Le parole della ragazza non hanno convinto Sperti che nutre ancora dei forti sospetti nei confronti del cavaliere.