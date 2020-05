Belen Rodriguez, con un annuncio sul proprio profilo IG, ha lasciato intendere che tra lei e Stefano De Martino è un periodo davvero difficile. Le cose per la coppia non starebbero andando per il verso giusto al punto da dare luogo ad una crisi. Il settimanale Oggi, a questo proposito, ha ripercorso le tappe degli ultimi mesi della coppia: dalla suddetta analisi sono emersi alcuni dettagli circa il rapporto tra i due. Nel caso specifico, si è parlato di una lite molto forte avvenuta nel palazzo in cui abitano la showgirl e il ballerino, di cui sono testimoni i vicini. Tutto sarebbe partito da quel giorno, per poi portare la coppia a sgretolarsi gradualmente.

Belen conferma la crisi con Stefano

La storia d'amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembra essere giunta a un punto di collisione o, quanto meno, a un momento di forte crisi. Nel video pubblicato su Instagram dalla showgirl, infatti, la donna ha ribadito di non trovarsi in un momento facile; ad ogni modo, poco per volta, si è detta sicura che riuscirà a rialzarsi più forte di prima. Ad aiutarla in questo periodo così complesso c'è, sicuramente, suo figlio Santiago e tutta la sua famiglia. La showgirl non è voluta entrare troppo nel merito della vicenda, ma ci ha pensato il settimanale Oggi a ripercorrere un po' le tappe degli ultimi mesi trascorsi dalla coppia.

La lite tra la Rodriguez e De Martino nel palazzo

Stando a quanto emerso, pare che l'apice si sia toccato durante la quarantena, nel lungo periodo di permanenza in casa. Questa eccessiva vicinanza tra i due pare abbia dato luogo a qualche incomprensione di troppo. Un giorno, infatti, Belen e Stefano sembrerebbero aver avuto una pesante discussione ascoltata anche da molti vicini nel palazzo.

Verso la parte conclusiva del mese di aprile, poi, tre giorni dopo la sfuriata, Stefano De Martino è andato a Napoli per cimentarsi nelle registrazioni di Made in sud. In tale occasione, il giovane aveva pubblicato delle Instagram Stories in cui aveva spiegato di essere lontano dalla famiglia per questioni lavorative.

Il fugace incontro a Milano e il ritorno a Napoli di Stefano

La troppa vicinanza, seguita dall'improvviso distacco, però, potrebbe essere stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Durante il periodo di lontananza la coppia sembra aver vissuto un momento di impasse. Successivamente, poi, nella data del 21 maggio, Stefano è tornato a Milano ma non sembra essere andato a casa sua. Il ballerino, infatti, si è recato dalla sua famiglia ed ha trascorso lì un paio di giorni. Solo il giorno 23 maggio, De Martino è passato per casa in modo da Salutare Santiago. Dopo questo fugace incontro il protagonista è partito ed è tornato nuovamente in macchina a Napoli.