Continuano i sotterfugi di Thomas per conquistare Hope anche nelle prossime puntate di Beautiful, in onda da lunedì 1 a sabato 6 giugno. Su Canale 5, a partire dalle 13.40, i telespettatori vedranno infatti il figlio di Ridge leggere una falsa lettera-testamento di Caroline, in cui la defunta esprimeva il desiderio che Hope diventasse la mamma del piccolo Douglas. In questo modo, Thomas cercherà di mettere con le spalle al muro la Logan la quale, non è indifferente alla tenerezza del bambino, con cui ha stretto un fortissimo legame. Intanto Zoe, venuta a sapere del trasferimento di Flo e Shauna a casa Forrester, cercherà di convincere le Fulton a tornare a Las Vegas.

Anticipazioni al 6 giugno: Thomas legge le ultime volontà di Caroline a Hope

Nuovi intrighi terranno con il fiato sospeso i fan di Beautiful che, anche nel corso dell prossime puntate, vedranno Thomas giocarsi l'ennesima carta per allontanare Hope da Liam. Per raggiungere il suo scopo, non esiterà a ricorrere ad un subdolo inganno. Il giovane infatti, leggerà una falsa lettera di Caroline, con la quale la donna, poco prima di morire, esprimeva le sue ultime volontà. Tra di esse, anche quella che Hope si occupasse del figlio Douglas in sua assenza, facendogli da nuova mamma. Una richiesta che colpirà dritto al cuore la giovane Logan, ancora in lutto per la scomparsa della piccola Beth.

Beautiful, spoiler: Thomas inganna Hope, lei dovrà scegliere tra Liam e Douglas?

L'inganno ordito da Thomas destabilizzerà non poco Hope, la quale si ritroverà a dover scegliere se assecondare il desiderio di Caroline o salvare il suo matrimonio con Liam. Nel frattempo Wyatt tenterà di convincere Liam a tornare a vivere con Steffy e le bambine.

Zoe invece, venuta a sapere del trasferimento di Shauna e Flo a casa di Eric, cercherà di dissuadere quest'ultima dal farlo, ribadendo ancora una volta che Hope non dovrà mai sapere che Beth è viva. Proprio nel bel mezzo della conversazione tra le due, sopraggiungerà Hope, la quale, sentito che Flo e Zoe stavano parlando di Beth, chiederà loro spiegazioni.

Zoe e Flo parlano di Beth e vengono sorprese da Hope

Zoe e Flo, colte sul fatto, cercheranno di inventare scuse e tergiverseranno per giustificare i loro discorsi su Beth. La Buckingham inoltre, cercherà di convincere Flo e la madre a lasciare Los Angeles e tornare a Las Vegas. Le Fulton però, non daranno ascolto alle richieste di Zoe e si trasferiranno a casa di Eric e Quinn. Quest'ultima sarà felice della loro decisione e spererà in un riavvicinamento tra Flo e Wyatt.

Questo e molto altro nelle nuove puntate di Beautiful in onda dall'1 al 6 giugno su Canale 5, nel consueto orario delle 13:40.