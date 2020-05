Non accennano a placarsi i rumors sulla crisi in corso tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Anche se nessuno dei due ha ancora reso noti i motivi che li hanno portati ad allontanarsi da qualche settimana, sui social network c'è chi è certo che tutto sia iniziato da un tradimento del napoletano. Un ragazzo che sostiene di essere amico del presentatore Rai, inoltre, su Instagram ha scritto un commento che alcuni siti di Gossip stanno riportando: questo giovane fa sapere che i genitori di Santiago sarebbero distanti perché lui avrebbe mancato di rispetto alla moglie.

Nuovi rumors sulla crisi tra Belen Rodriguez e il marito

I gossip sulle ragioni che stanno tenendo lontani Belen Rodriguez e Stefano De Martinio, si rincorrono da giorni sul web. Dopo che le riviste come Chi e Oggi hanno ricostruito quelle che sarebbero state le varie tappe della crisi in corso (una possibile lite in casa e poi il distacco per questioni lavorative), molti curiosi si stanno esponendo per dire la loro in merito. In particolare, un ragazzo che sostiene di essere un amico dell'ex ballerino (sul suo profilo sono presenti varie foto in compagnia del presentatore di Made in Sud), ha lasciato un commento piuttosto interessante sotto all'IGTV nella quale la showgirl ha confermato di vivere un periodo difficile dal punto di vista personale.

"Sono un amico di Stefano e mi avete visto spesso con lui nelle foto. Adesso basta. Ok, l'ha tradita e io so anche con chi. Se l'ha fatto, avrà avuto le sue buone ragioni", ha scritto questa persona sui social network non molti giorni fa.

Presto novità sul privato di Belen Rodriguez

"Entrambi spiegheranno le loro ragioni presto", ha aggiunto il presunto amico di De Martino nel commento che alcuni siti di gossip stanno riportando nelle ultime ore.

Prima di concludere il suo breve racconto, il ragazzo che sostiene di conoscere bene Stefano ha fatto sapere che non sarebbe stato quest'ultimo a commettere degli errori per primo nel rapporto: "Belen ha sbagliato molto prima".

Insomma, secondo questa indiscrezione tutta da verificare, sarebbe davvero un tradimento del conduttore il motivo scatenante di una crisi che davvero in pochi si aspettavano.

A sostenere questa teoria, però, in rete sono in tanti: dopo aver visto il video in cui la Rodriguez si è sfogata con gli occhi lucidi e la voce un po' rotta sul suo attuale status sentimentale, molti si sono trovati d'accordo nell'ipotizzare che sia stato uno sbaglio di Stefano la causa di tutto.

Stefano tace, Belen Rodriguez coccola il figlio sui social

Da quando hanno cominciato a impazzare i gossip su un suo nuovo tradimento a Belen Rodriguez (le riviste scandalistiche hanno parlato di questo anche dopo la prima separazione di qualche anno fa), Stefano è stato preso di mira su Instagram con commenti negativi e critiche.

Sono in tanti, infatti, ad aver rimproverato virtualmente il ragazzo per aver lasciato ancora una volta la moglie da sola a un anno esatto dal loro ritorno di fiamma: "Hai fatto tanto per riconquistarla e poi la tradisci?

Ma cosa ti dice la testa?".

Mentre tutti mettono bocca sulla sua storia d'amore, De Martino preferisce non esporsi: gli unici contenuti che il ragazzo che sta pubblicando sui social network in questi giorni, riguardano le prove per la nuova edizione di Made in Sud e canzoni che consiglia di ascoltare ai suoi follower.

L'argentina, invece, sta postando parecchie Instagram stories con protagonista il piccolo Santiago: nella serata di ieri, per esempio, la showgirl ha caricato sul suo account tantissimi video nei quali il figlio ballava sulle note di brani che lei ha cantato in tv in passato (in uno di questi si intravede anche il marito Stefano).