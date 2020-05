Sono parole spiazzanti quelle che ha usato Belen Rodriguez su Instagram per rispondere ad alcuni follower oggi pomeriggio, 27 maggio. Poco dopo aver pubblicato un video in cui si sfoga sui Gossip che sono circolati di recente sulla sua vita privata, la showgirl ha chiacchierato con dei fan che le hanno manifestato vicinanza per il periodo difficile che ha ammesso di vivere. La madre dell'argentina, intanto, pare abbia smesso di seguire sui social network il genero Stefano De Martino.

Le parole di Belen Rodriguez sul web accendono il gossip

Nel giorno in cui tutti i siti e i giornali di gossip hanno riportato la notizia della presunta crisi in corso tra lei e Stefano De Martino, Belen Rodriguez ha deciso di esporsi sui social network per chiarire alcune cose.

In una IGTV che è stata caricata sul suo profilo nel primo pomeriggio, per esempio, la soubrette ha confermato a suo modo che la sua vita privata ha subito uno scossone non da poco ultimamente.

"Non è un momento semplice per me, ma sento di non avere nessuna responsabilità", ha esordito l'argentina nel video che sta impazzando in rete da qualche ora.

Con lo sguardo triste e la voce un po' tremante, la presentatrice Mediaset ha lasciato intendere che qualcosa non va tra lei e il marito, e che i suoi familiari la stanno aiutando a distrarsi portandola a cena fuori o a fare una passeggiata.

Più dura, invece, la donna è stata quando ha affrontato il gossip sull'incontro al ristorante con l'ex Andrea Iannone.

A tutti quelli che l'hanno già accostata ad un altro uomo, infatti, Belen ha detto: "Mi sono rotta le p... di queste cose. Io non sopporto le persone che si mostrano per quello che non sono e lavorano sottobanco. Io non sono così".

I commenti spiazzanti di Belen Rodriguez

Nel video con il quale ha commentato la sua attuale situazione sentimentale, Belen Rodriguez non ha mai nominato il padre di suo figlio, ma ci ha tenuto a puntualizzare che se non sta vivendo un periodo felice in amore non è di certo per colpa sua.

Ad alimentare la fantasia dei curiosi sulle ragioni che avrebbero causato l'ennesimo allontanamento tra l'argentina e De Martino, sono state le risposte che lei ha dato ad alcuni fan su Instagram sempre nella giornata di oggi.

A chi le ha dimostrato vicinanza per il momento "no" che sta affrontando, la showgirl ha fato sapere: "Passerà.

A volte la vita ti mette di fronte agli stessi problemi perché tu ti accorga di come stanno davvero le cose. È così che si impara".

Quali sono gli "stessi problemi" ai quali si riferisce la showgirl? Qualcuno ipotizza che Stefano possa essere ricaduto in tentazione (anni fa tradì la moglie prima di lasciarla con un sms), qualcun'altro che potrebbe trattarsi esclusivamente di divergenze caratteriali che i due possono superare.

La mamma di Belen Rodriguez cancella Stefano dai social

Ad una follower che come lei è mamma, invece, Belen ha risposto: "Dobbiamo concentrarci solo sulle persone che ci meritano e che danno un peso alla famiglia".

Quando una fan di Instagram l'ha incoraggiata a non perdere mai il sorriso per nessuno, invece, la Rodriguez ha commentato: "Per chi ne vale la pena sì, altrimenti neanche per sbaglio.

Si soffre perché si ha un cuore, ma poi ci si rialza".

Altre parole dell'argentina che non lasciano presagire nulla di buono sul suo rapporto con De Martino, sono quelle in risposta a chi le ha scritto che non si aspettava proprio una nuova separazione tra lei e il marito: "Non dirlo a me".

Ad alimentare le voci sempre più concrete di una profonda crisi in corso tra Belen e Stefano, è stato un gesto che la madre di lei avrebbe fatto sui social network: Veronica Cozzani di recente pare abbia smesso di seguire il genero su Instagram.