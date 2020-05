Belen, nella giornata di mercoledì 27 maggio ha pubblicato un video sul suo profilo social per chiarire la sua posizione in merito ai Gossip usciti negli ultimi giorni riguardo la sua situazione sentimentale con Stefano De Martino e l'incontro casuale con Andrea Iannone qualche giorno fa.

Belen ha pubblicato un video su Instagram: 'Non sono giornate facili'

Belen ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram, cercando di chiarire la sua posizione in merito alle notizie circolate in rete in questi giorni, riguardo ad una presunta crisi con Stefano De Martino e l'incontro casuale una sera in un ristorante milanese con il suo ex fidanzato Andrea Iannone.

La show girl argentina ha detto che è la prima volta che fa questo tipo di comunicazioni ed è nervosa: 'Non sono giornate facili per me. Mi sono rotta le p...'. La conduttrice ha detto riguardo agli articoli su internet che travisano e cambiano la situazione delle cose. Il momento che sta vivendo Belen è difficile, come da lei stessa confermato e quando vede scrivere illazioni sul suo conto non ci sta.

Il riferimento all'incontro casuale con Andrea Iannone

La mamma di Santiago ha proseguito facendo probabilmente accenno al polverone causato dall'incontro avvenuto qualche sera fa in un ristorante milanese con il suo ex fidanzato, Andrea Iannone. Belen ha specificato che si è trattato di un incontro casuale, non si è trattato di una cosa organizzata da lei e non dice le bugie.

La Rodriguez è piuttosto seccata nel raccontare queste cose ed ha affermato inoltre che, essendo un personaggio pubblico, ad un certo punto deve dare delle spiegazioni, tirando fuori gli attributi e dicendo che deve quindi essere lei a raccontare i fatti in prima persona e non qualcun altro. Belen ha detto che essendo una mamma, ha anche delle responsabilità.

Belen sta attraversando un momento non felice: 'Sono una donna forte e ce la farò'

Belen ha proseguito poi lo sfogo su Instagram, raccontando che non è un momento felice per lei e pertanto, le persone vicino, fra le quali suo fratello Jeremias e gli amici, l'hanno portata fuori una sera per farla divertire, essendo a conoscenza del periodo non facile che sta passando.

Belen Rodriguez ha detto che ha preferito raccontare attraverso il suo profilo social la verità, per non far travisare ai giornalisti le sue parole. La showgirl argentina alla fine del video ha accennato un sorriso, nonostante il suo attuale stato d'animo e si è fatta un augurio: 'Sono una donna forte e ce la farò'. Nessuna dichiarazione, al momento, è arrivata dal compagno di Belen, Stefano De Martino, che non si trova a Milano attualmente.