Non sono passate neppure 24 ore da quando diversi siti di Gossip hanno iniziando a riprendere la notizia della presunta crisi in corso tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Il pomeriggio successivo alla pubblicazione dell'articolo di "Chi" dedicato alla sua vita privata, la showgirl ha deciso di sfogarsi su Instagram sia per smentire le chiacchiere sul suo incontro con Andrea Iannone che per confermare il periodo difficile che sta vivendo.

Le prime parole di Belen Rodriguez sulla crisi con Stefano

Anziché fare un comunicato stampa, Belen Rodriguez ha preferito usare il suo seguitissimo profilo Instagram per chiarire alcuni gossip che sono circolati in questi giorni sul suo conto.

In una IGTV che ha pubblicato meno di un'ora fa, la soubrette ha parlato direttamente ai suoi fan ed ha provato a spiegare parte di quello che sta accadendo nel suo privato da qualche tempo.

In merito alle voci che impazzano su una possibile crisi con Stefano De Martino, l'argentina ha detto: "Non è un momento semplice per me. Non me l'aspettavo e soprattutto non è dipeso da me".

Anche se non ha mai nominato il marito, era chiaro che la presentatrice Mediaset si riferisse a lui quando ha dichiarato che la sua vita personale ha subito uno scossone non indifferente di recente e lei non se lo sarebbe mai aspettato.

"Quando me la sentirò, vi racconterò tutto perché è giusto così. Sono un personaggio pubblico e questo fa parte del mio lavoro", ha aggiunto la donna senza scendere mai nei particolari di quello che è accaduto tra lei e il padre di Santiago.

Le precisazione di Belen Rodriguez

Uno dei motivi principali per i quali Belen Rodriguez si è esposta poco fa sui social network, sono le voci che stanno circolando nelle ultime ore su un suo presunto riavvicinamento all'ex Andrea Iannone. Basandosi sulle foto che ha pubblicato "Chi" su un incontro che c'è stato in un ristorante di Milano tra la showgirl ed il pilota, alcuni giornalisti hanno cominciato ad ipotizzare un loro ritorno di fiamma.

"Mi sono rotta. Sono una mamma e pretendo di essere rispettata. Odio le persone che si mostrano per quello che non sono o che fanno accordi sottobanco, io non sono così", ha detto l'argentina sul suo profilo Instagram.

"È normale che se un padre, una madre o un fratello ti vedono triste ti portano in giro per la città o al ristorante e provano a strapparti un sorriso", ha aggiunto la presentatrice con lo sguardo basso e la voce un po' tremante dall'emozione.

Possibile crisi tra Belen Rodriguez e il marito

Le voci che sono circolate in questi ultimi giorni su una possibile crisi in corso tra Belen e Stefano, oggi hanno avuto un seguito nelle parole che lei ha usato su Instagram per commentare i recenti gossip. Anche se non ha mai nominato il marito, la Rodriguez ha informato i fan di vivere un periodo di profonda tristezza che però non avrebbe voluto lei.

Prima di salutare i suoi tanti followers, l'argentina si è sforzata per regalare loro un sorriso: "Non è proprio vero, ma ve lo faccio".

"Sono una donna forte e ce la farò anche questa volta", ha concluso la soubrette nello sfogo che molti siti di gossip stanno riportando nel pomeriggio di oggi, mercoledì 27 maggio.

Da Stefano, invece, almeno per il momento non arrivano né conferme né smentite ai rumors che lo vorrebbero di nuovo lontano dalla donna con la quale è tornato a fare coppia fissa circa un anno fa.