Ospite in una recente puntata di Live - Non è la D'Urso, Jessica Mazzoli ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti la sua relazione con il cantante Morgan, leader dei Bluvertigo. La ragazza ha dichiarato che il suo ex, nonostante il rapporto fosse finito da tempo, avesse continuato a cercarla, mandandole diversi sms e chiedendole un incontro. Come ha fatto notare il portale Di Lei, sembra esserci un filo conduttore che lega Morgan e le sue ex compagne, ovvero, la conflittualità. Dopo i recenti contrasti con Asia Argento (da cui ha avuto una figlia, Anna Lou), adesso i riflettori sono puntati tutti su Jessica Mazzoli.

Quest'ultima, di recente, ha avuto alcuni alterchi con la madre di Marco Castoldi (vero nome di Morgan) affermando che Morgan abbia detto svariate bugie sulla sua persona.

Morgan, Jessica Mazzoli dice la sua a Live - Non è la D'Urso

Morgan, dopo la bagarre generata a Sanremo con Bugo, continua a far parlare di sé. Jessica Mazzoli ospite a Live - Non è la D'Urso, ha rivelato che nonostante non fossero più insieme, Morgan avrebbe continuato a cercarla per diverso tempo, nonostante la giovane avesse iniziato una relazione con un uomo di nome Biagio D'Anelli: "Continuava a mandarmi messaggi chiedendomi di vedermi". Chiamato in causa, il D'Anelli non ha potuto fare altro che intervenire e dire la sua, affiancando Jessica, con la quale alcuni mesi fa ha interrotto la relazione.

Le dichiarazioni di Biagio D'Anelli

Ospite a Pomeriggio 5, Biagio D'Anelli ha spiegato che la relazione con Jessica Mazzoli è iniziata la scorsa estate, per poi sfociare in un fidanzamento ufficiale. Biagio ha ricordato con piacere quei momenti passati con Jessica, parlando di "un'estate magnifica". A detta dell'uomo, sembra che Morgan non vedesse di buon occhio la storia d'amore tra lui e Jessica.

Secondo Biagio, Castoldi avrebbe manifestato odio ed egoismo, come se la ragazza fosse di sua proprietà.

Biagio D'Anelli ha descritto Morgan come una persona mostrante un atteggiamento ambiguo: da un lato accusava la sua ex di averlo lasciato, dall'altro, si sarebbe sempre rifiutato di incontrare la figlioletta di 7 anni, pur avendo vicina l'ex compagna.

Biagio D'Anelli ha inoltre accusato di parlare di problemi economici, ma cose come gli abbracci della figlia, le carezze e i baci sono doni completamente gratuiti. Con tali dichiarazioni, Biagio D'Anelli ha voluto svelare al pubblico alcuni retroscena, fino a quel momento sconosciuti, nel rapporto tra Morgan e Jessica Mazzoli. Ricordiamo che il cantante è recentemente divenuto papà di una bambina, avuta dalla sua attuale compagna Alessandra Cataldo. Per ora non ha rilasciato dichiarazioni sulle affermazioni di Jessica e Biagio.