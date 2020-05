L'attore turco Can Yaman a giugno tornerà ad essere protagonista della televisione italiana. L'ex interprete di Ferit Aslan di Bitter Sweet sarà su Canale 5 con la soap opera DayDreamer-Le Ali del Sogno. In queste ultime ore, l'artista trentenne ha ringraziato tutti coloro che ogni giorno gli dimostrano tanto affetto.

In particolare, si è rivolto a coloro che non vedono l'ora di seguire una nuova serie televisiva romantica intitolata Bay Yanlış (Mr. False per la distribuzione internazionale), in cui al suo fianco avrà ancora una volta la collega Ozge Gurel. Can Yaman si è detto commosso nell'aver letto il suo nome fra i trend-topic di Twitter.

Can Yaman lavorerà di nuovo con Ozge Gurel in Mr. False

Nell'attesa che approdi nuovamente in Italia con DayDreamer-Le Ali del Sogno, Can Yaman a breve tornerà a lavorare insieme a Ozge Gurel che in Bitter Sweet aveva indossato i panni della cuoca Nazli Pinar. Entrambi, infatti, saranno tra i protagonisti di Bay Yanlış (Mr. False), una nuova soap turca che prossimamente debutterà su Gold Tv.

Le riprese della serie televisiva dovrebbero partire il 28 maggio, e il set sarebbe montato dapprima a Istanbul e poi a Bodrum. La trama è piuttosto lineare: Ezgi, stanca di vivere sempre storie d'amore sbagliate e infelici, decide di mettersi alla ricerca dell'uomo della sua vita.

L'attore turco stupito dall'affetto dei fan per la nuova soap Bay Yanlış

Nonostante al momento i lavori della nuova soap siano ancora in fase embrionale, e ovviamente non ci siano date ufficiali sul suo debutto televisivo in Turchia, Can Yaman su Twitter è finito fra i nomi di tendenza del social network insieme al titolo della Serie Tv.

L'artista, quando si è reso conto della sua popolarità sul social, ha voluto ringraziare personalmente i fan, dichiarando di essere decisamente emozionato. Il protagonista di DayDreamer-Le Ali del Sogno ha scritto: "Non sarò mai in grado di dire abbastanza quanto sia grato per questo supporto senza fine tutte le volte, lo apprezzo dal profondo del mio cuore.

Grazie a tutti, Grecia". Ha dedicato alcune parole anche al pubblico italiano e spagnolo, dicendo che non vede l'ora di mettersi al lavoro per la nuova soap.

In questi giorni, Can Yaman ha mostrato il suo nuovo look che fin da subito è stato apprezzato dalle follower. Nella foto pubblicata su Instagram, l'attore turco compare con un taglio di capelli più corto, barba leggermente incolta e un abbigliamento casual.