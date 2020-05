È in arrivo una nuova soap turca su Mediaset: si tratta di Daydreamer - Le ali di un sogno. Dovrebbe andare in onda durante il mese di giugno e vedrà come protagonista un attore che già il pubblico italiano conosce grazie a Bitter Sweet - Ingredienti d'amore. Si sta parlando di Can Yaman, che nella citata serie tv aveva interpretato il personaggio di Ferit Aslan.

Secondo le indiscrezioni diffuse da Davide Maggio, il nuovo sceneggiato, prodotto da Faruk Turgut, dovrebbe andare in onda nel mese di giugno, forse a partire dall'8. Non ci sono ancora notizie certe, ma si pensa che possa prendere il posto di Uomini e Donne nel palinsesto televisivo, dalle 14.45 alle 16.00.

Daydreamer, di cosa parlerà la soap turca: un amore folle e travolgente

La telenovela sarà incentrata sul personaggio di Sanem. Il suo desiderio più grande sarà quello di diventare una brillante scrittrice. Timida e fantasiosa, deciderà di non mettere alcun limite alla sua ambizione e inizierà a pensare di trasferirsi nelle Galapagos per riuscire a realizzare il suo desiderio. Ovviamente, per fare ciò, dovrà mettere da parte del denaro. Fortunatamente, troverà un lavoro in una grande azienda pubblicitaria. Qui farà la conoscenza di due uomini molto diversi tra loro: Emre, ligio al dovere e Can. Con quest'ultimo, nascerà un'intensissima storia d'amore, ma le difficoltà da affrontare saranno moltissime e non tutto andrà come previsto.

Can lavora come fotografo, ha uno spirito avventuriero e non ama il rigore. L'azienda pubblicitaria non è tra i suoi interessi, ma il padre lo costringerà a occuparsi della sua gestione perché lui è andato in pensione.

Daydreamer, cast e puntate

Nel cast di Daydreamer, sarà possibile trovare due volti noti della soap Bitter Sweet - ingredienti d'amore.

Si tratta di Can Yaman che interpreterà Can Divit, il protagonista maschile dello sceneggiato e di Oznur Serceler che ricoprirà il ruolo di Leyla. L'attrice che darà il volto al personaggio di Sanem, invece, porta il nome di Demet Ozdemir.

Gli episodi di Daydreamer saranno 51 e ognuno avrà la durata di due ore.

È probabile che, come è stato fatto anche per Bitter Sweet, ci sarà una suddivisione per evitare che durino troppo.

Il nuovo spot su Canale 5

Mediaset sta già mandando in onda, su Canale 5, lo spot rappresentativo di Daydreamer - Le ali del sogno. Nella pubblicità si capisce subito che il tutto ruoterà attorno a una storia d'amore davvero molto travolgente. Sanem, infatti, dirà di essere pazza, stregata e senza fiato. Si renderà conto di sembrare pazza agli occhi degli altri, ma allo stesso tempo non avrà alcun timore di fantasticare: non c'è niente di sbagliato nel sognare.