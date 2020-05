Clizia Incorvaia è stata protagonista di un'intervista con Novella 2000. L'influencer siciliana è tornata a parlare della relazione nata nella casa del Grande Fratello Vip 4 con Paolo Ciavarro. La 39enne ha confidato di contare i giorni che la separano dal suo fidanzato.

Come è ormai noto, Clizia fu espulsa dal reality-show di Canale 5 per aver paragonato Andrea Denver a Buscetta. Terminata l'esperienza nella casa più spiata d'Italia e per via dell'emergenza sanitaria la Incorvaia è tornata in Sicilia; mentre invece Paolo sta trascorrendo la quarantena a Roma con la sua mamma Eleonora Giorgi.

Le ultime dichiarazioni dell'ex gieffina

Interpellata da Novella 2000 Clizia Incorvaia ha confessato di sentire molto la mancanza del suo fidanzato. Purtroppo i due sono stati divisi dalle misure restrittive per evitare la diffusione del virus.

Al settimanale diretto da Roberto Alessi, la bella siciliana ha affermato: "La cosa più incredibile è che non siamo mai stai insieme". La giovane ha spiegato che nella casa del Grande Fratello non si sono mai spinti oltre i baci. A tal proposito Clizia ha rivelato un retroscena inedito: "Nella casa ci siamo trattenuti.

Ci hanno detto che se fosse capitato, non avrebbero mandato in onda le immagini". La Incorvaia ha precisato che anche volendo, non era da loro lasciarsi andare poiché sono due persone molto riservate.

Sebbene i due stiano continuando il loro rapporto a distanza, gli spiriti bollenti iniziano a farsi sentire: "Abbiamo una voglia matta di fare l'amore", ha confidato Clizia. Poco dopo l'ex concorrente del GF Vip 4 ha aggiunto: "Tra me e Paolo la distanza non fa altro che aumentare il desiderio".

La 39enne al settimanale di Roberto Alessi ha spiegato che entrambi stanno vivendo una situazione orwelliana, visto che la loro relazione è nata in un reality-show ma a causa dell’isolamento domiciliare per via del virus non riescono a stare insieme: "Realtà e irrealtà si confondono".

Paolo e Clizia: storia di un amore a distanza

Nessuno avrebbe mai pensato che nel 2020 si potesse vivere una relazione a distanza.

A causa dell'emergenza sanitaria però molte coppie si sono dovute adattare, così come i due ex concorrenti della casa più spiata d'Italia.

A Novella 2000 Clizia Incorvaia ha raccontato come trascorre le giornate con Paolo Ciavarro. L'influencer ha confessato che passano intere notti a parlare, anche per cinque ore di seguito senza mai stancarsi l'uno dell'altra. Clizia ha affermato che i due si prendono spesso in giro: "Io lo chiamo pariolino o principe, perché è il mio principe". D'altro canto anche il 28enne si diverte a prendere in giro la sua fidanzata in attesa di poterla stringere tra le sue braccia.