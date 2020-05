Come ormai risaputo la situazione attuale ha bloccato il consueto doppiaggio delle principali Serie TV di produzione americana ed internazionali. A causa dello stop forzato per l'emergenza sanitaria mondiale, molte reti hanno infatti sospeso la consueta programmazione proponendo i nuovi episodi in lingua originale e con il solo ausilio dei sottotitoli in italiano.

Fiamma Izzo annuncia la ripresa dei lavori di doppiaggio per Grey's Anatomy ed altre serie Amazon

A pochi giorni dall'entrata in vigore del nuovo decreto, Fiamma Izzo ha rilasciato un'intervista al sito web ''Ansa.it'' nella quale ha annunciato la ripresa dei lavori di doppiaggio.

La società Pumais Due, attraverso la sua portavoce, ha infatti informato i telespettatori che alcune delle serie tv sospese sono attualmente in fase di doppiaggio. Tra i tanti telefilm citati, la donna ha sottolineato la ripresa dei lavori per i nuovi episodi di Grey's Anatomy. Il medical drama, attualmente in onda ogni lunedì su FoxLife, ha stoppato la consueta programmazione in italiano al sedicesimo episodio, ossia l'ultima puntata doppiata prima dello stop a causa dell'emergenza sanitaria mondiale.

Sebbene la donna non abbia rilasciato una data ufficiale, che verrà comunicata direttamente da Sky, la messa in sicurezza degli studi di doppiaggio ha permesso agli addetti ai lavori di riprendere la loro attività. Ecco cosa ha dichiarato la direttrice del doppiaggio a tal proposito:

"Rischiavamo di lasciare non solo il cinema, ma tante serie tv senza voce. È bello vederle in lingua originale, è vero, ma è giusto avere la possibilità di scegliere.

Attualmente abbiamo ripreso il doppiaggio di Grey's Anatomy e di alcuni prodotti targati Amazon, e poi tanto altro lavoro".

Il finale di Grey's Anatomy 16 andrà in onda FoxLife l'11 maggio

Una notizia, quest'ultima, che arriva appena qualche giorno prima della messa in onda dell'ultimo episodio del medical drama. Come ormai risaputo, infatti, la produzione di Grey's Anatomy ha stoppato - nel mese di marzo - la realizzazione di nuovi episodi chiudendo l'edizione 2019/2020 con sole ventuno puntate a fronte delle venticinque previste inizialmente dagli sceneggiatori.

Sebbene, dunque, Fiamma Izzo abbia annunciato la ripresa dei lavori di doppiaggio, Sky trasmetterà l'ultimo episodio previsto in lingua originale in attesa che le cinque puntate rimanenti vengano trasformate in italiano. A quel punto si può ragionevolmente supporre che FoxLife riproporrà i suddetti episodi in italiano. Le norme di sicurezza, ancora in vigore, hanno infatti costretto la Pumais Due a rivoluzionare le modalità di lavoro rallentando il consueto svolgimento delle attività di doppiaggio. Ecco cosa ha dichiarato la direttrice della società a tal proposito: “Se prima avevamo una pausa pranzo minore tra un turno e l'altro, adesso passa un'ora e 20 minuti, perché tutta l'area deve essere sanificata, poi bisogna arieggiare, quindi dare le nuove mascherine, i nuovi microfoni, ogni attore ha il suo personale, e per ogni genere i microfoni cambiano, per un film animato, di azione ecc., quindi la vestizione".