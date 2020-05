In questi ultimi giorni si è parlato molto di un ipotetico ritorno di fiamma tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. Secondo quanto riportato da Dagospia, però, tra i due ex coniugi non ci sarebbe alcuna rappacificazione in atto.

Solamente un anno fa, Eros e Marica annunciavano tramite un comunicato stampa all’Ansa la rottura. Sebbene l’amore tra i due fosse giunto al capolinea, i due coniugi avevano affermato di essere rimasti in buoni rapporti per il bene dei loro figli. Dopodiché la modella aveva intrapreso una liaison con Charley Vezza, mentre Eros si era visto attribuire numerosi flirt ma sempre smentiti.

Le indiscrezioni di Dagospia

Nei giorni scorsi si era ipotizzata una rappacificazione del duo Ramazzotti-Pellegrinelli. Ad alimentare le voci ci aveva pensato anche 'Novella 2000'. Secondo il giornale diretto da Roberto Alessi, la coppia era riuscita a ritrovare la giusta intesa grazie anche all’aiuto di Aurora Ramazzotti nonché primogenita del cantante romano.

Dopo le numerose voci sul presunto ritorno di fiamma tra il cantante romano e la modella bergamasca, è arrivata la notizia flash di Dagospia.

Secondo il sito di Roberto D’Agostino, una fonte molto vicina ai due ex coniugi avrebbe smentito categoricamente la reunion della coppia: “Ritorno di fiamma? Neanche per sogno”. A quanto pare i due ex coniugi si sarebbero riavvicinati nell’ultimo periodo per via della quarantena, ma non dal punto di vista sentimentale.

Poco dopo Dagospia ha aggiunto: “Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli non sono tornati insieme”, precisando che il riavvicinamento tra i due sarebbe avvenuto solo ed esclusivamente per amore dei loro due figli ma nulla di più.

Per il momento sembra che i due diretti interessati abbiano preferito la via del silenzio.

Aurora Ramazzotti: ‘Mio padre è allergico al gossip’

Nell’ultimo periodo Eros Ramazzotti è stato protagonista di un pettegolezzo molto insistente. Secondo alcune testate avrebbe avuto un flirt con Roberta Morise. Dopo giorni di silenzio il diretto interessato ha smentito le voci sul suo conto attraverso il profilo Instagram, anche in modo abbastanza piccato.

A fare chiarezza sulle parole piuttosto dure pronunciate dal papà, ci ha pensato poi Aurora Ramazzotti. La giovane interpellata dal magazine 'Oggi' ha affermato: “Mio padre è un musicista, non concepisce il Gossip gratuito”.

Secondo la primogenita di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker non si può fare uno scoop senza neanche avere una prova tra le mani. Infine Aurora ha tagliato corto sull’argomento in difesa del padre: “Se gli toccano la famiglia, guai, non lo tollera”.