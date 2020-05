Roberta Morise ha rotto il silenzio in merito al presunto flirt con Eros Ramazzotti. La co-conduttrice de 'I Fatti Vostri' attraverso un'intervista per il settimanale Chi ha fatto chiarezza sulla sua posizione, affermando di aver conosciuto il cantante romano durante i suoi concerti. Ha dunque confidato di essere rimasta perplessa riguardo allo sfogo del Ramazzotti. Lei, infatti, ha sempre preferito non commentare i rumors sul suo conto.

Nei giorni scorsi, l'ex marito di Marica Pellegrinelli è intervenuto sui social per smentire l'ennesimo Gossip sul suo conto: "Lo trovo veramente schifoso e disumano.

Nessun rispetto per la mia persona e i miei figli". Infine, il diretto interessato aveva dichiarato che tra lui e la Morise c'era solo una sana amicizia.

Le dichiarazioni della Morise

Roberta Morise, attraverso il magazine Chi, ha spiegato come mai non abbia mai commentato le voci di gossip sul suo conto: "Non ho detto nulla perché non c'è nulla di più elegante di un grande silenzio".

In merito alla smentita rumorosa del cantante romano, la co-conduttrice di Rai 2 ha affermato: "Fossi stata in Eros avrei evitato la smentita, ma rispetto la sua scelta".

Secondo la Morise, le cose non vere svaniscano con il tempo. Alla domanda del giornalista sul perché Ramazzotti abbia reagito in quel modo, Roberta ha cercato di dare una spiegazione. Secondo lei, l'artista essendo un padre di famiglia si è sentito in dovere di fare chiarezza sulla sua posizione.

Al contrario Roberta Morise quando ha letto i pettegolezzi sul suo conto ha dichiarato di essere stata raggelata.

Poi però è rimasta fedele al suo pensiero: "Se le cose non sono vere, meglio non parlarne".

Il rapporto tra Roberta Morise e Eros Ramazzotti oggi

Durante l'intervista Roberta Morise ha riferito di aver conosciuto Eros Ramazzotti durante alcuni dei suoi concerti. Da quel momento i due si sarebbero sentiti qualche su Instagram, ma nulla di importante.

A quel punto il giornalista ha fatto notare alla co-conduttrice televisiva che il cantante romano non la segue sui social.

A tal proposito la diretta interessata ha dichiarato: "Non ho mai misurato la solidità di una persona tramite un follow". Inoltre la giovane ha affermato di non essere molto esperta con il mondo dei social network. Poi, ha ironizzato: "Forse Eros ha smesso di seguirmi perché vista l'emergenza, non canto più a I Fatti Vostri".

Infine Roberta Morise ha concluso l'intervista, dichiarando che tra lei ed Eros Ramazzotti non c'è mai stato nulla. Stando a quanto riferito dalla giovane, dopo la smentita del cantante sul suo profilo Instagram i due non si sarebbero più scambiati alcun messaggio.