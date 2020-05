Una nuova soap turca farà compagnia ai telespettatori di Canale 5 nei caldi pomeriggi estivi. Infatti, DayDreamer - Le ali del sogno ( titolo originale Erkenci Kuş) verrà trasmessa su Canale 5 nel mese di giugno prendendo il posto di Uomini e Donne. Il protagonista sarà Can Yaman: dopo il grandissimo consenso riscosso con Bitter Sweet- Ingredienti d'amore, la presenza dell'attore rappresenta una vera garanzia di successo. Le fan di Can non vedono l'ora di conoscere la storia d'amore romantica ambientata in una Instabul dal sapore moderno e stimolante.

Yaman interpreta il fotografo Can Divit in DayDreamer - Le ali del sogno

Il promo che sta andando in onda in questi giorni su Canale 5 non lascia spazio a dubbi: a giugno DayDreamer - Le ali del sogno arriverà sul piccolo schermo con una storia che ha tutti i presupposti per far appassionare i telespettatori. Can Yaman interpreta Can Divit, un fotografo che rientra nella capitale per poter dirigere con il fratello, ben più severo di lui, l'agenzia pubblicitaria del padre. Il giovane, ricco e dall'aspetto molto intrigante, ben presto farà la conoscenza di Sanem Aydın, interpretata dalla bellissima Demet Özdemir.

Sanem è una ragazza di umili origini che aiuta il padre nella drogheria di famiglia.

La giovane però, sognatrice per natura, desidera trasferirsi alle Galapagos e diventare una famosa e brava scrittrice. Per poter mettere da parte un po' di denaro senza appoggiarsi alla famiglia, la ragazza decide di andare a lavorare presso l'agenzia pubblicitaria dove è impiegata anche sua sorella.

L'agenzia è proprio quella di proprietà di Can. È qui che le vite dei due ragazzi entreranno in contatto.

Can ringrazia i fan sui social

Il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno è molto seguito sui social: la notizia dell'arrivo della nuova soap in rete è stata accolta con grande entusiasmo, ma l'attore ha anche altri motivi per festeggiare.

Yaman sta prendendo parte alle riprese di una nuova soap al fianco di Ozge Gurel, l'attrice che ha interpretato Nazli in Bitter Sweet. Per ringraziare i suoi fan del grande affetto che gli dimostrano in ogni occasione, Can ha mandato un messaggio a tutti coloro che lo sostengono, così come Demet che ha augurato ai suoi follower buone vacanze e di poter tornare presto alla normalità.

'Non sarò mai in grado di dire abbastanza quanto sia grato per questo supporto senza fine', ha scritto Can, aggiungendo di essere emozionato per la nuova esperienza che lo attende. L'attore ha ringraziato per l'affetto con cui i suoi lavori vengono accolti. E anche DayDreamer - Le ali del sogno ha tutte le carte in regola per diventare un appuntamento di successo dell'estate 2020.

Non è ancora stata resa nota la data precisa di inizio, ma si sa che Uomini e Donne verrà prolungato di qualche giorno per recuperare il tempo in cui le registrazioni del dating show sono state ferme a causa del nuovo Coronavirus. Il mese di giugno è sempre più vicino e una nuova storia d'amore dal sapore turco è ormai in dirittura d'arrivo in Italia.